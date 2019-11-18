2020拚重返執政 吳敦義不畏爭議做自己

一紙不分區名單，34個人到底怎麼排列組合，讓國民黨主席吳敦義站上了輿論的風口浪尖。圖為吳敦義（中）16日出席國民黨第20屆中央委員會第三次全體會議。中央社記者謝佳璋攝 108年11月16日

（中央社記者余祥台北18日電）一紙不分區名單，34個人到底怎麼排列組合，讓國民黨主席吳敦義站上了輿論的風口浪尖；幾經修改後名單終於過關，但自此後總統及立委選舉成敗、不分區政黨票催票，恐將為吳帶來更大壓力。

71歲的吳敦義25歲當選台北市議員、33歲就擔任南投縣長，在政壇摸爬滾打40多年，身經百戰，地方人脈豐厚，國民黨內少有能出其右者。這幾年來擔任黨主席，焦頭爛額解決財務困難、帶領國民黨贏得去年底縣市長選舉，此次總統初選及不分區安排上雖然出現爭議，但他仍是藍營輔選的頭號人物。

吳敦義從政歷練豐富，從台北市議員、南投縣長、立委、高雄市長一路當到行政院長、副總統；這樣輝煌的資歷，放眼政壇已屬鳳毛麟角。

在國民黨最艱困時刻接下黨主席，當時不少人認為，只有政治能力高強的吳敦義，才能帶領國民黨度過難關。

吳敦義確實展現了這樣的能耐。面對黨產追討，吳敦義每月背負借貸3000萬元維持黨務運作的壓力，在九合一選戰中，國民黨沒有以往的充沛資源，行情卻逐步走高，最後在22縣市贏得16縣市，吳敦義的聲勢也達到高峰。

九合一選後，吳敦義成為藍營總統熱門人選之一，但除了前新北市長朱立倫早早布局，高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘最後都加入戰局。眾人競逐總統大位，吳最後宣布無意參選，但這個高度複雜的總統初選局面，以及韓郭相爭造成的裂痕，最終還是讓辦理選務的吳敦義承受不少批評。

國民黨不分區名單爭議，韓國瑜直白一句「不符民眾期待」，加上國民黨副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫等人接連批評，對黨務輔選兩頭燒的吳敦義來說，內心感受可想而知。圖為多名挺吳人士13日到黨中央力挺，吳敦義（左2）現身並與支持者擁抱，激動落淚。中央社記者施宗暉攝 108年11月13日

國民黨全代會7月28日在新北市板橋體育館舉行，經黨代表起立鼓掌通過後，正式提名高雄市長韓國瑜（左）為2020總統參選人，並與黨主席吳敦義（右）一起喊口號。中央社記者郭日曉攝 108年7月28日

吳敦義雖不選總統，但婉拒出任韓國瑜競選總部主委，兩人關係讓外界多所揣測，加上最近不分區名單爭議，韓國瑜直白一句「不符民眾期待」，加上國民黨副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫等人接連批評，對黨務輔選兩頭燒的吳敦義來說，內心感受可想而知。

儘管黨內暗潮洶湧，但吳敦義仍全力投入輔選，多次與韓國瑜合體，更在造勢場合為韓站台，賣力催票、懇託。幕僚透露，吳敦義接下來更將全台跑透透，將成為韓的分身，輔選行程比照總統參選人規格的緊湊，藍營選戰的一級戰將吳敦義，還是會在輔選的戰場上，力拚明年選舉勝利。（編輯：張均懋）1081118