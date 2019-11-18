蔡賴相爭到搭檔 卓榮泰過渡主席變大選關鍵

（中央社記者葉素萍台北18日電）去年九合一大選民進黨慘敗，總統蔡英文辭黨主席，「大師兄」卓榮泰獲跨派系中生代力推，從幕僚一腳跨進戰場前線，外界原以為只是「過渡主席」，但從總統初選到區域、不分區立委布局，卓榮泰都扮演關鍵角色。

卓榮泰當過總統府副秘書長及民進黨、行政院秘書長，是歷任黨主席中幕僚色彩最鮮明的，因此也最能放低身段。這次不分區風波，卓榮泰手中一度有24個版本，最後還是耐心協調出名單；昔日被稱為謝系大師兄的卓榮泰，承繼了駐日代表謝長廷靈活的政治手腕。

民進黨去年九合一大選慘敗後，形象溫和的卓榮泰成為黑馬，獲黨內中生代跨派系共推，臨危受命承擔團結改革重擔。

卓榮泰先說服了淡出政壇多年的羅文嘉接下黨秘書長；民進黨3月在逆勢中守住新北、台南立委補選，這是卓榮泰和羅文嘉上任後第一場真正操盤的選戰；在台南立委補選，卓榮泰穿梭各方，營造出綠營內部包括前總統陳水扁、新潮流、正國會各方團結氛圍，功不可沒。

民進黨1月16日中常會後，黨主席卓榮泰（左2）率新上任的黨秘書長羅文嘉（右）、行政院副院長陳其邁（右2）與連任成功的桃園市長鄭文燦（左）到記者室與媒體見面，聊聊過去與現在的改變。 中央社記者裴禛攝 108年1月16日

只不過，立委補選勝選的喜悅只有一天，前行政院長賴清德3月18日拋出震撼彈，投入民進黨總統初選，開啟了蔡賴之爭的內戰，這場卸任閣揆挑戰現任總統的政治事件，讓本來只是過渡主席角色的卓榮泰，成了左右總統大局的關鍵。

過程中，總統初選規則與時程是否修改，蔡賴陣營幾度交鋒，卓榮泰、羅文嘉也被捲入戰火；原本要帶領黨機器打2020大戰，卻先在初選這關經歷蔡賴內戰，夾在兩陣營間的卓榮泰，撐住各方壓力，總算讓86天的初選波折落幕。

賴清德初選落敗後，與外界隔絕，但卓榮泰設法與賴清德保持聯絡，試圖化解賴營支持者不滿，也對初選民調納入台北市柯文哲，當面向賴道歉；各方努力下，賴清德10月中造訪接連造訪美國舊金山、芝加哥、華府、紐約，出席蔡總統後援會活動，為蔡總統助選。

民進黨黨內人士觀察，相較於國民黨仍身陷總統初選整合困局，民進黨總統初選雖然也有曲折、爭議、蔡賴雙方支持者的不滿，但在卓榮泰折衝下，黨撐過來了。

只不過，雖然挺過總統初選風波，卻也埋下黨中央與英系心結；在立委艱困選區、不分區立委提名風暴，派系人士與黨中央頻頻過招，卓榮泰以一句「我自一口真氣足」表態；堅守創黨精神與核心價值的卓榮泰誓言「一定不會讓黨走入迂腐的死路」。

民進黨6月19日召開中執會正式公告提名總統蔡英文參選2020總統大選，蔡總統（前右2）赴民進黨中央向中執委發表談話，並向黨主席卓榮泰（前左）握手致意，感謝他帶領的團隊讓初選順利落幕。中央社記者王飛華攝 108年6月19日

民進黨正式提名蔡總統競選連任的記者會上，卓榮泰曾當面對蔡總統說，會努力讓她在最快時間再回來黨中央主持會議；面對明年立委選舉，卓榮泰也宣示民進黨國會沒有過半，會請辭黨主席。

黨內人士說，贏了要把黨主席還給蔡總統兼任，輸了也要辭黨主席，對比國民黨主席吳敦義已在為大選後的政治出路舖陳，卓榮泰的格局氣度立見；而讓民進黨從去年九合一慘敗的谷底，一路走到現在國會過半有一拚的機會，卓榮泰姿態柔軟，但堅守立場與價值，絕對是關鍵原因之一。

習慣穿著飛行夾克的卓榮泰，如同他的「大師兄」綽號一般，低調但幹練，跟隨過前行政院長謝長廷、前總統陳水扁的他，早已看過大風大浪，也一度離開政壇。

重出江湖後，意外扛下黨主席重擔，他的黨主席辦公室，牆壁上的醒目位置就掛著一幅蓮霧畫像，畫著4顆結在一起的蓮霧，卓榮泰逢人就介紹這4顆蓮霧象徵民進黨的府、院、黨、黨團，緊密結合在一起，畫作的秘密，也讓他從過渡主席變成2020大選中民進黨的關鍵角色。（編輯：黃國倫）1081118