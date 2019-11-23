更多編輯台推薦新聞：
圖輯／金馬獎星光大道優雅搶鏡 美照一次看
娛樂

圖輯／金馬獎星光大道優雅搶鏡 美照一次看

香港法案待川普簽署、共諜試圖干預台灣選舉..一週大事報你知
一週大事

香港法案待川普簽署、共諜試圖干預台灣選舉..一週大事報你知

中央書局重返開展 88歲陳玉海分享美好回憶
文化

中央書局重返開展 88歲陳玉海分享美好回憶

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
鍾孟宏執導陽光普照 時隔9年再奪金馬獎最佳導演
首頁 / 政治
新聞專題
【2020大選】選戰人物
2020年1月11日將舉行總統與立委選舉，不論是候選人還是競選團隊，各方人馬皆卯足全力拚選戰，爭取每一張選票。
【2020大選】選戰人物
新聞專題
【2020大選】選戰人物1/10

柯文哲逛瑞豐夜市 台灣基進參選人尾隨嗆聲

最新更新：2019/11/23 22:31

（中央社記者陳朝福高雄23日電）台灣民眾黨主席柯文哲今晚逛高雄瑞豐夜市，為黨籍立委參選人掃街助選，並與民眾在街頭拍照，台灣基進不分區立委參選人吳欣岱等人尾隨嗆聲，警方隔離雙方人馬，並未發生衝突。

柯文哲與妻子陳佩琪及黨籍立委參選人在支持者簇擁下進入夜市，不少民眾爭相握手，一行人在攤位坐下享用小籠包和蚵仔煎等美食，吳欣岱等人則在夜市外等候。

吳欣岱稍早接受媒體訪問時表示，她要告訴高雄市民，柯文哲是一個對女性充滿歧視、在國家主權立場投機的市長，本質上與高雄的落跑市長韓國瑜無異，呼籲市民不要被台灣民眾黨給欺騙；向澳洲尋求保護的中國間諜自白，包括台北101大樓裡的某酒樓，都有中國做選舉操作的工作站，這些中國滲透，柯文哲打算如何處理？

媒體在餐桌前詢問柯文哲被批滿嘴歧視女性、主權立場搖擺親中等問題，柯文哲吃著蚵仔煎還未答話，陳佩琪直接回應表示，不會啊，在家裡的大小事都是由她作主。柯文哲摸著頭也附和「都是她作主」。

由於瑞豐夜市人潮洶湧，柯文哲一行人隨後到夜市外與民眾拍照，吳欣岱等人尾隨並多次欲上前抗議，高雄市鼓山警分局多名警力將雙方隔離，吳欣岱等人尾隨40多分鐘後才解散離去。（編輯：屈享平）1081123

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報