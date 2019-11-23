柯文哲逛瑞豐夜市 台灣基進參選人尾隨嗆聲

（中央社記者陳朝福高雄23日電）台灣民眾黨主席柯文哲今晚逛高雄瑞豐夜市，為黨籍立委參選人掃街助選，並與民眾在街頭拍照，台灣基進不分區立委參選人吳欣岱等人尾隨嗆聲，警方隔離雙方人馬，並未發生衝突。

柯文哲與妻子陳佩琪及黨籍立委參選人在支持者簇擁下進入夜市，不少民眾爭相握手，一行人在攤位坐下享用小籠包和蚵仔煎等美食，吳欣岱等人則在夜市外等候。

吳欣岱稍早接受媒體訪問時表示，她要告訴高雄市民，柯文哲是一個對女性充滿歧視、在國家主權立場投機的市長，本質上與高雄的落跑市長韓國瑜無異，呼籲市民不要被台灣民眾黨給欺騙；向澳洲尋求保護的中國間諜自白，包括台北101大樓裡的某酒樓，都有中國做選舉操作的工作站，這些中國滲透，柯文哲打算如何處理？

媒體在餐桌前詢問柯文哲被批滿嘴歧視女性、主權立場搖擺親中等問題，柯文哲吃著蚵仔煎還未答話，陳佩琪直接回應表示，不會啊，在家裡的大小事都是由她作主。柯文哲摸著頭也附和「都是她作主」。

由於瑞豐夜市人潮洶湧，柯文哲一行人隨後到夜市外與民眾拍照，吳欣岱等人尾隨並多次欲上前抗議，高雄市鼓山警分局多名警力將雙方隔離，吳欣岱等人尾隨40多分鐘後才解散離去。（編輯：屈享平）1081123