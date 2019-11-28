被指主動提案通過挺蘇震清 卓榮泰：惡意放話

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨主席卓榮泰今天發布聲明指出，在11月14日總統官邸的會議上，「本人絕無所謂主動提案，要於2週後透過中常會決議支持蘇震清委員」，希望黨內勿讓惡意放話傷害民進黨，破壞團結。

民進黨昨天中常會通過中常委柯建銘所提臨時動議，呼籲所有支持者、黨公職，支持屏東縣兩個選區的現任立委，讓他們順利連任；與會中常委說，這個決議就是支持立委鍾佳濱與蘇震清。

上報以「中常會通過挺蘇震清案 卓榮泰14日在總統官邸已提議」為題報導指，昨天中常會通過支持蘇震清參選屏東縣第二選區一案是卓榮泰在14日於總統官邸主動提案。卓榮泰今天發出聲明，做出上述澄清。

卓榮泰還原當時情形指出，因為不分區提名委員會所做的不分區立委名單及排序決議確定前，有必要考量總統競選策略及布局而臨時召開；當時會議上，因應屏東選區劃分減少1席，且立法院長蘇嘉全確定不再列入不分區，因此在不分區立委名單中保留1席給屏東是延續之前兩院院長協調的共識。

卓榮泰表示，當時他主張，任何提名人選的改變必須經過地方3位現任立委的協調。他會尊重地方的意見。而這個地方上的意見，最後就是確認讓莊瑞雄代表屏東一席進入不分區名單；至於遺留的屏東第二選區，有部分聲音進而主張，除了不分區要保留屏東席次外，針對蘇震清參選屏東第二選區，要求黨要正式徵召。

卓榮泰說，面對這個要求，他當時在會議上表示非常清楚：程序上已無充裕時間再行徵召，黨在該區不予提名。而這也是當天中執會上最後的正式決議。

他說，為了解決這些要求，當時他同意，在之後的中常會安排屏東選情專案報告，再行處理屏東第二選區的問題。作為黨主席，他認為這樣已是在法理、情理和義理上，為解決黨內紛爭促成最大團結的最好解方。如今，「特定人士的放話，加上不求甚解、不盡查核責任的記者加油添醋，將如此過程說成是我主動提議，恕我無法接受，並嚴正駁斥這樣的不實報導。」

他說，他尊重常會所做決議，將其他意見擺一邊，是他作為黨主席的義務。但若任何人要將此決議過程曲解，甚至惡意編造故事，他就有責任向社會大眾交代清楚。

他強調，惡意放話，無助於大局；距離大選僅剩45天不到，民進黨要在全台灣爭取最多選民的支持，除了要團結，也必須展現理念，展現黨的價值主張，也要展現民進黨和他黨不同之處。

卓榮泰指出，團結要有堅實的基礎，然而惡意的放話正是在破壞這樣的基礎。作為主席，他要再次重申，希望黨內各界以全黨最佳戰略為念，勿讓惡意放話傷害民進黨，破壞團結，削弱民進黨的戰力。（編輯：黃國倫）1081128