蘇貞昌進化版火力猛 任綠營最強政策先鋒

（中央社記者顧荃台北17日電）2020大選逐漸升溫，行政院長蘇貞昌不僅捍衛執政團隊政績，扛起防守重任，面對國民黨總統參選人韓國瑜的政見，更砲火猛烈，以行政團隊制高點反駁，同時扮演補給手與攻擊手。

蘇貞昌雖然已經72歲，體力及記憶力讓許多人年輕人都自嘆不如。從去年九合一選戰出征新北，到縣市長選舉大敗後接下閣揆，蘇貞昌屢次在民進黨最艱苦時扛下重擔，民進黨若能在總統大選取得勝利，蘇貞昌功不可沒。

蘇貞昌日前出席首場民進黨立委造勢活動，力挺子弟兵、新北市立委參選人吳秉叡。他在台上細數總統蔡英文各項政績，包括非洲豬瘟防疫、減稅、育兒津貼到拚經濟；話鋒一轉，提到有些人「邊吃豬肉邊罵民進黨政府，很沒良心喔」，談到國民黨批評他「大撒幣」，更高聲回擊「我就在立法院問國民黨立委，我哪裡做得不對」。

這就是蘇貞昌。他這番談話，展現此次選戰中所扮演的角色，捍衛政績砲火四射，引戰也不怯戰；而他的「有政府會做事，做得好繼續做，國會要過半」選戰策略，的確也凸顯了政績牌訴求。

砲火四射的蘇貞昌，也展現出「衝衝衝」的個性，就算是拚別人的選舉，拚到傳出顏面神經麻痺，他還是要在台上聲嘶力竭的推薦所有參選人，既定的輔選行程也都一個一個繼續衝。

蘇貞昌2006年首次出任行政院長，相隔13年後回鍋，當年在新北市前身台北縣政績傲人，回鍋閣揆後繼續發揮行政長才，解決同婚法案爭議、成功防堵非洲豬瘟等，讓外界見識到他明快的施政風格。而隨著歲月改變的是，當上阿公的蘇貞昌，脾氣變好了。

蘇貞昌更是民進黨再次執政以來，最懂宣傳的行政院長，他的團隊對社群操作、新聞發布的操作相當熟練，更長於政策包裝。

例如政府補助電動機車，讓傳統機車業者認為被政府視為夕陽產業，其實政府也有補助換購七期機車，只是沒有大力推廣，現在宣傳口號改為「油電並存」，便成功提升支持度。

另外，蘇貞昌上任後處理遠洋漁業與一例一休脫鉤、補助農民購買農機、未發生產銷失衡等問題，都讓漁民和農民等民進黨傳統支持者很有感；九合一之後也特別重視民意脈動，立刻對社會意見作出反應，例如中國「武統學者」李毅來台，迅速驅逐出境。

面對韓國瑜頻頻拋出的政策，蘇貞昌也有一套因應策略。幕僚透露，韓國瑜擅長用政治語言或口號做為宣傳或攻擊手段，推出的政策還會改口，蘇貞昌以其人之道還治其人之身，也用政治語言回擊，例如韓國瑜的觀光政策，蘇便評論「很隨性」、「聽聽就好」；攻防之間身段靈活。

蘇貞昌也要求各部會回應韓營政策，務必迅速且用「韓式語言」回應，例如韓國瑜日前拋出補助青年遊學，教育部便回應預算會「宇宙爆炸」；對於小三通議題，陸委會則說，「10年前澎湖就已經小三通，還要通什麼」，對於庶民語言運用，投入選戰數十年的蘇貞昌功力深厚。

民進黨不分區提名，蘇貞昌主張國會議長人選應放在安全名單邊緣，外界揣測蘇貞昌此舉是為了「卡游（前行政院長游錫堃）」，包括黨主席卓榮泰都為蘇貞昌抱屈。蘇貞昌幕僚也說，認識蘇貞昌的人都知道，蘇做事認真，但個性十分率直，只是單純地想建立制度，沒想到外界會有這麼多陰謀論。

年過七旬的蘇貞昌，重出江湖為民進黨拚老命，其實為的早已不是黨內派系的爭權奪利。數月前駐日代表謝長廷返國，還曾到行政院與蘇貞昌敘舊，當年蘇謝之爭早就拋諸腦後，兩人閒聊間笑聲不斷，已超脫了派系恩怨。（編輯：紀淑芳/蘇龍麒）1081117