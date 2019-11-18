蔡培慧陳癸佑登記 卓榮泰盼人民再次肯定民進黨

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）民進黨主席卓榮泰今天陪同黨籍南投縣立委參選人蔡培慧與陳癸佑辦理登記，卓榮泰表示，黨主席最重要是做到無私，無私才能讓黨員相信帶領的方向，盼人民再一次肯定民進黨。

卓榮泰下午陪同南投縣第1選區（埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉）立委參選人蔡培慧和第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉和信義鄉）立委參選人陳癸佑前往南投縣選委會登記參加立委選舉。

現場百名支持者高喊「凍蒜」，卓榮泰致詞說，南投是國民黨主席吳敦義故鄉，身為黨主席最重要是做到無私，只有無私才能讓黨員相信帶領的方向，並讓人民知道黨為社會如何做出貢獻。

卓榮泰表示，蔡培慧是民進黨現任不分區立委，大可繼續爭取列入不分區名單，但蔡培慧的無私，知道地方需要她，讓她勇敢走向區域立委選舉，蔡培慧願意到地方辛苦耕耘，這就是蔡培慧的無私，既然她這麼無私，希望鄉親幫蔡培慧進到立法院。

卓榮泰也提到，陳癸佑擔任水里鄉長施政成績相當好，也使鄉庫負債變成結餘，這就是無私。因為只有無私的人，才能用心節約人民血汗錢，但又不忽略地方建設，也因此，民進黨徵召陳癸佑前進國會，希望陳癸佑將無私精神運用在立法院。

他強調，對比蔡培慧、陳癸佑無私，國民黨主席吳敦義「在人民對他的感覺來說」正是最大對比，所以卓榮泰今天來南投縣，希望用蔡培慧與陳癸佑的無私奉獻精神，獲得人民對民進黨再一次肯定。

蔡培慧表示，自己來自農村，一直腳踏實地努力走進每個村落，也在立法院制定法案為產業立下良好基礎，同時監督行政部會執行政策。

陳癸佑則表示，對照對手國民黨立委許淑華跟著同黨總統參選人韓國瑜四處跑，自己勤勞耕耘在地，也相信名聲會比許淑華更正面。（編輯：洪學廣）1081118