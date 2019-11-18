韓國瑜登記後連趕5場造勢 拉抬北市立委選情

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天前往中選會登記後，下午連趕5場競選活動，為黨籍立委參選人站台。喊出「庶民蔣經國、數位孫運璿」的韓國瑜說，今天是他的大喜之日，希望力拚總統大選勝選、國會過半。

韓國瑜上午11時30分前往中選會登記參選後，下午馬不停蹄，先後為黨籍立委參選人賴士葆、林奕華、費鴻泰、李彥秀、蔣萬安站台拜票。

儘管下午台北市的天氣轉冷，且不時飄著細雨，但支持者的熱情不減，早在韓國瑜到場前，便已將活動現場擠得水泄不通，韓國瑜跟國民黨立委參選人進場時，現場群眾情緒沸騰，紛紛拿起手機拍照，高呼凍蒜、總統好等口號。

面對群眾的力挺，韓國瑜熱情回應，不時拱手致意，也與支持者握手，並先後與費鴻泰、李彥秀發放限量的平安福袋及發財金。

由於賴士葆、林奕華、費鴻泰、李彥秀、蔣萬安都是現任立委，韓國瑜稱讚他們在立法院表現優異，呼籲支持者明年大選一定要集中選票，讓他們都能順利當選。

韓國瑜表示，現在外有中共日以繼夜要併吞中華民國，內有台獨力量在小刀鋸大樹，一刀一刀的割，從文化、年輕人的思想在割，一點一滴往台獨方向邁進，所以中華民國現在真的是風雨飄搖。明年大選絕對是中華民國生死保衛戰，攸關中華民國的未來，萬萬開不得玩笑。

韓國瑜指出，自從他開始進行傾聽之旅以來，好多與他握手的民眾眼神都充滿期待，也有好多民眾的發言與傾吐都可以強烈感受到人民擔心現在，害怕未來。民進黨執政以來，兩岸關係僵持，台灣內部民心紛擾不已，不了解為何人民給民進黨這麼好的機會，民進黨卻不願意為人民打拚。

他表示，國民黨除了要幫台灣人民拚經濟、賺錢之外，更重要的是肩負起維護中華民國主權的責任，這就是明年總統及立委選舉的重要性。（編輯：謝佳珍）1081118

國民黨總統參選人韓國瑜（右）18日晚間到台北內湖桂竹宮參香，與力拚連任的黨籍立委李彥秀同台造勢，受到支持者熱情歡迎。中央社記者裴禛攝 108年11月18日

國民黨總統參選人韓國瑜（右3）18日下午出席黨籍立委參選人林奕華（右2）在台北市大安區成功國宅舉辦的活動，台北市黨部主委黃呂錦茹（右）等人與會，現場當選聲不斷，場面熱絡。中央社記者謝佳璋攝 108年11月18日

國民黨總統參選人韓國瑜（前右）18日赴中選會完成參選登記後，輔選行程滿檔，晚間到興安國宅為黨籍立委參選人蔣萬安（前左）站台造勢，與眾人一起呼口號加油。中央社記者郭日曉攝 108年11月18日

國民黨總統參選人韓國瑜（中）18日與立委參選人費鴻泰（前左）前往台北松山慈祐宮參香，並發放福袋給支持者。中央社記者張皓安攝 108年11月18日

國民黨總統參選人韓國瑜（中）18日晚間在內湖為黨籍台北市立委參選人李彥秀（右2）站台造勢，李彥秀特別準備內湖737巷美食，要為韓國瑜補充體力。中央社記者裴禛攝 108年11月18日