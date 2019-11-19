國民黨不分區立委 擬21日曾銘宗帶隊登記

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨黨務人士今天表示，針對前陸委會副主委張顯耀、中常委范成連所遺下的不分區立委缺額，依規定將按名單順位依次遞補。國民黨文傳會主委程美華說，擬在21日由國民黨立委曾銘宗帶隊前往中選會登記。

國民黨不分區立委名單日前定案，但引發的爭議仍餘波盪漾，除前陸委會副主委張顯耀遭中央委員投票否決外，不同意票多於同意票的中常委范成連，下午也在黨代表的Line群組內發出聲明退出提名，而日前考慮是否接受提名的台南市黨部主委謝龍介則表示，決定留在不分區名單。

對於張顯耀、范成連遺留下的缺額，黨務人士表示，根據原先不分區名單，張顯耀排名17，范成連排第19，而張顯耀提名遭否決，根據不分區提名辦法，將由同為男性的范成連遞補，如今范成連宣布退出，則將由排名21的中常委曾文培遞補。

由於張顯耀提名遭否決，范成連退出提名，國民黨不分區名單從原先的34人，減少為32人，黨務人士指出，再補提名提滿34人的機會不大，因為不分區立委提名人選須經過中央委員會議行使同意權通過，若補提名，就要再次召開中央委員會議。

黨務人士表示，中選會受理政黨不分區立委申請登記的時間到22日，在時程的安排上，恐怕也來不及召開臨時的中央委員會議。但目前不分區立委的名單還待黨主席吳敦義做最後的核定。

國民黨文傳會主委程美華告訴中央社記者，國民黨擬在21日上午10時30分，由排名不分區首位的國民黨立法院黨團總召曾銘宗帶隊，率領部分不分區立委提名人前往中選會辦理登記。

國民黨不分區立委提名辦法規定，不分區名單經中央委員全體會議對被提名人個別行使同意權後，若有遺缺額，由被提名人名單按順位依次遞補，屬於婦女保障名額者，由女性被提名人依次遞補。（編輯：林興盟）1081119