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伍麗華登記選山地原住民立委 民進黨唯一徵召

最新更新：2019/11/19 18:16
民進黨徵召的山地原住民立委參選人伍麗華（右）19日前往選委會登記，她說，屏東縣的原住民鄉鎮最多、原住民人數多，在屏東席次縮減後，更需要有人為原住民發聲。（伍麗華競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年11月19日
民進黨徵召的山地原住民立委參選人伍麗華（右）19日前往選委會登記，她說，屏東縣的原住民鄉鎮最多、原住民人數多，在屏東席次縮減後，更需要有人為原住民發聲。（伍麗華競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年11月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）民進黨徵召山地原住民參選人伍麗華今天前往選委會登記，她是民進黨唯一徵召山地原住民參選人，一旦當選，將成為民進黨首名山地原住民立委。

伍麗華目前是屏東縣政府原住民處處長，今天由競選團隊陪同前往選委會登記，她在登記後，受訪闡述「校長立委，國會實踐」的競選理念，她說，屏東縣的原住民鄉鎮最多、原住民人數多，在屏東席次縮減後，更需要有人為原住民發聲。

曾在教育界服務27年、以推動民族實驗小學和排灣族本位教材打出全國知名度的伍麗華強調，原住民族的未來和希望，要用教育來翻轉，未來若順利前進國會，將把成功經驗帶到中央，大力推動「原住民族學校法」，建構原住民族教育主體性和知識體系。

她指出，在縣府原民處「用教育思維處理行政問題」的服務經驗，讓她貼近地方需求，在部落土地、產業發展、基礎建設等事務上都大有展獲，未來有信心能協助全國族人，向中央爭取更多資源推動原住民族事務。

她說，政黨是政黨，原住民是原住民，原住民不該被歸為少數民族，應該是台灣真正的原住民族，自己之所以接受徵召，就是希望維護原住民的主體性，和政黨是一種合作聯盟關係，看誰最能為原住民爭取權益。

擔任伍麗華競選總部總幹事的縣議員江金妹過去40年是國民黨員，這屆選縣議員時被撤銷黨籍，她說，屏東是全國原住民最大票倉，不能沒有原住民立委，面對外縣市參選人來勢洶洶，江金妹說，要把票挖回來。

全國原住民選舉人數約20萬人，屏東縣有4萬多票，過去國民黨在屏東都提名1席，但今年改提名台東的章正輝。民進黨徵召伍麗華，她如果當選，可望成為民進黨首名山地原住民立委。（編輯：黃世雅）1081119

民進黨徵召的山地原住民立委參選人伍麗華（前中）19日在競選團隊陪同下，前往選委會登記，眾人在選委會前呼喊口號。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月19日
民進黨徵召的山地原住民立委參選人伍麗華（前中）19日在競選團隊陪同下，前往選委會登記，眾人在選委會前呼喊口號。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月19日
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