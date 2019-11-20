林飛帆：台灣最大洩密危機就是吳斯懷

（中央社記者游凱翔台北20日電）國軍退將吳斯懷對曾赴陸聽習近平演說，昨天稱受邀時並不知情。民進黨副秘書長林飛帆今天表示，若退將去中國參加不清不楚活動，也沒有警覺性，非常懷疑過去是否適任將領，因此台灣最大洩密危機，就是吳斯懷及前警大教授葉毓蘭。

吳斯懷列國民黨不分區第4名，但他西元2016年11月曾與32名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聽中國國家主席習近平演說，並在聽到中國國歌時起立，遭質疑不適任不分區立委。

吳斯懷昨天接受網紅的訪問時則解釋，受邀時並不知習近平演講，礙於兩岸交流禮貌，現場並不能拔腿就走，但他願對此誠心道歉，他捍衛中華民國的決心不容質疑。

民主進步黨上午召開記者會，新北市議員何博文表示，吳斯懷聲稱是因禮儀而無法離開現場，其實根本是見到習近平「腳麻了、跑不掉」。而國民黨不分區的安全名單，竟包括挺香港警察暴力的葉毓蘭、吳斯懷，這樣的名單究竟能夠帶給台灣什麼，呼籲國民黨能懸崖勒馬。

何博文也說，如果吳斯懷想要道歉，應該在2016年事發之後就立刻道歉，而非拖到現在，明顯是為了擔任立委而致歉。

林飛帆指出，這份名單之所以外界有這麼大反應，主因是可能對台灣的國安造成隱憂，也會對國際造成影響，而這份名單更是台灣發展絆腳石，因為「又紅又統又黑」，呼籲吳斯懷、葉毓蘭等人儘快退出名單，給台灣人民一個交代。

林飛帆強調，「最大的洩密危機就是吳斯懷跟葉毓蘭」，因為未來國會審查相關國安法案時，都會接觸到相關機敏資料，這也是未來國軍的隱憂。

他說，如果一個退役將領去中國參加了不清不楚的活動，那更令人擔憂了，「並不知道習近平要來」這句話，讓他非常懷疑吳斯懷過去是如何擔任國軍重要將領，就連以退役將軍的身分去中國該有的警覺性也都沒有，顯示根本不適格擔任立委。

民進黨立委鄭運鵬也補充，這份名單不僅引起國民黨內派系的反彈，更因「見紅就放」讓人懷疑這些人的品德跟操守；此外，國民黨「見好就罵」、抹黑台商沒有資金回流此議題，其實台商不是外商，本來就可以運用本國資金在台灣設廠，但國民黨立委曾銘宗卻以身兼立院財委會召委的職權，不讓經濟部官員在備詢台上講清楚，進而事後造謠抹黑，這是很不對的。（編輯：林興盟）1081120