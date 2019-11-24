蔡總統：保護國家與主權 一定要去投票

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）總統蔡英文今天出席南投縣競選總部成立大會時說，明年總統及立委選舉有重要意義，就是全世界都在看，台灣人要展現保護國家與主權決心，一定要站起來保衛自己國家並去投票。

蔡總統下午到南投縣立體育場廣場出席南投縣競選總部成立大會，副總統陳建仁、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、民主進步黨立委蔡培慧、立委參選人陳癸佑、前草屯鎮長洪國浩等多名鄉鎮長及縣議員出席，現場氣氛熱烈，眾人高喊蔡總統「凍蒜」聲不斷。

蔡總統致詞時說，明年1月11日選舉，自己與南投2席立委都要贏，除蔡培慧、陳癸佑，還有一名新住民不分區立委提名人羅美玲，再加上她自己「這就是我們的南投隊」，2016年總統選舉，她在南投得票率過半，明年也要再度過半，並且立委都當選。

蔡總統向鄉親推薦蔡培慧時說，蔡培慧是教授，更是好立委，做事打拚、認真，除在立法院表現優秀，也把南投擺第一，極力爭取資源，並與陳吉仲為農民爭取許多福利，如購置農機具補助、農民職業災害保險等，所以未來4年要讓蔡培慧繼續留在立法院。

蔡總統表示，陳癸佑擔任水里鄉長還清鄉公所債務，還創造盈餘，也向中央爭取建設，讓水里鄉變得不一樣，陳癸佑曾任警官保護居民，也是保衛台灣、保衛南投最佳人選，讓陳癸佑進國會與蔡培慧一起努力，讓南投受更好照顧，尤其近年中國對台灣不斷文攻武嚇，所以一定要選保護台灣、由民進黨提名的立委。

南投縣議員羅美玲獲民進黨列入不分區立委名單第4名，因此，總統表示，羅美玲與新住民團體一起在南投推動長照，非常有成就，相信羅美玲進入立法院後，一定會特別照顧新住民及長輩。

蔡總統除推薦蔡培慧、陳癸佑、羅美玲，也重申台灣經濟成長是亞洲四小龍第一、長照預算逐年增加、育兒津貼從每月新台幣2500元將增為5000元、增加幼兒園名額、明年預算是平衡預算、國艦國造、國機國造等施政成果及規劃，盼選民繼續支持她及民進黨。

蔡培慧說，自己來自農村，也曾在社區工作，九二一震災後更回到南投投入重建9年，這屆擔任不分區立委4年通過16個法案，也被評鑑為優良立委，更為南投爭取20多億元建設，由不分區轉戰區域立委，有信心持續將好政策在南投落實。（編輯：黃世雅）1081124