反滲透法草案拚本會期通過 朝野暫無共識

（中央社記者陳俊華台北24日電）民進黨立法院黨團明天將公布反滲透法草案，並預計29日院會能逕付二讀，呼籲各黨讓反滲透法早日通過，不必等協商冷凍期。雖然時代力量同意立法，但卻認為12月18日不要休會，可以充分討論後立法。顯示朝野目前仍無共識。

為解決境外勢力滲透台灣的問題，中共代理人相關修法備受關注，除了時代力量版「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」外，民進黨/基進黨版則提出有25條的「境外勢力影響透明法草案」，但因相關修法的版本過多，各方意見不一，遲遲無法完成審查。

雖然中共代理人法無法在本會期通過，但民進黨團日前表示，將提出反滲透法草案。民進黨立法院黨團書記長李俊俋今晚向中央社記者表示，黨團預計明天上午舉行記者會，說明黨團版的「反滲透法草案」，草案已經過充分討論，為了怕影響新式戰機採購特別預算案，因此等到預算三讀後，草案在25日才正式公布。

李俊俋表示，反滲透法草案將立專法，不採登記制，但內容還沒最後定案，預估總條文數在11條到14條之間，會針對國安五法沒規範到的部分，正面表列哪些行為是不允許的；條文中也將針對不同型態的行為，設有不同的罰則。

李俊俋說，28日的內政委員會已安排「反滲透相關法制立法」公聽會，預計29日的院會中將草案逕付二讀；之後就到立法院長蘇嘉全掛號排隊，因為等待朝野協商的案子還很多，若沒有爭議就可以馬上三讀，不必等1個月的冷凍期。

李俊俋說，現在就看國民黨是否強力反對，如果國民黨要反對到底，也要告訴大家理由，「難道國民黨要滲透嗎？」若朝野有共識，草案隨時可以處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，民進黨在上會期開臨時會，三讀通過國安五法，當時說最後一塊拼圖已經完成，後來又操作說要修中共代理人法，這兩天又說要反滲透法。他要問，這3年半來民進黨想過的法案哪個過不了？什麼時候這麼好心還要先問國民黨，「不要假仙，設圈套給國民黨跳」。

明年1月11日是總統及立委選舉，配合大選，立法院可能在12月18日停會，時代力量黨主席、立委徐永明表示，本會期通過「中共代理人法案」是總統蔡英文的承諾，民進黨團不要把責任推給「國民黨團態度」；呼籲12月18日不要停止開會，力拚這屆國會完成「反滲透法」。

「國安五法」分別是今年5月7日三讀的「刑法部分條文修正案」及「國家機密保護法部分條文修正案」、5月31日三讀的「兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案」、6月19日三讀的「國家安全法部分條文修正案」，以及7月3日三讀的「兩岸人民關係條例部分條文修正案」。（編輯：林孟汝）1081124