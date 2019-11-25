蔡壁如：讓民眾認為柯文哲等於民眾黨 催票重點

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台灣民眾黨不分區立委參選人蔡壁如今天說，讓民眾認為「黨主席柯文哲等於民眾黨」是催票重點；若民間發起「票投柯文哲」運動連帶衝高政黨票，並為柯文哲「保溫」，樂觀其成。

同黨不分區立委參選人、鴻海集團創辦人郭台銘幕僚高虹安認為，或許民眾黨的政黨票能因此衝高，但屬於民間發起的活動，政黨不該主動呼籲選民做這件事。

蔡壁如、高虹安上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，暢談民眾黨進軍國會、「郭柯合」等議題時，做以上表示。

蔡壁如指出，若柯文哲參選總統，支持度估有20%至25%，民眾黨則在8%至10%，推估不分區立委安全名單是4席，自己排在第5席的用意是催票。

她說，為了催出政黨票，她告訴柯文哲「召喚柯粉出來投票」，所以讓選民認為「柯文哲等於民眾黨」，是催票重點，例如製作寫有「2020重開機，票投民眾黨」的關東旗來宣傳等。

黃暐瀚指出，2004年總統大選，中國國民黨與親民黨推出前副總統連戰與親民黨主席宋楚瑜組合，挑戰前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮，當時有人發起廢票聯盟，最後無效票開出33萬多張，而連宋配是以些微差距落敗，意即廢票聯盟對總統大選有一定影響。

他說，柯文哲雖不參與2020總統選舉，但地方上仍有聲音是非柯文哲不投，當該張總統選票寫上「柯文哲」名字時，也成為廢票，或許能從開出多少張廢票中，預測出有多少柯文哲的支持者。

對此，蔡壁如坦言，先前她上媒體人趙少康節目時，對方說可以幫忙廣告「票投柯文哲」運動，她有點為難，因不能呼籲選民投廢票，只是若民間主動發起該運動，她樂觀其成。

高虹安分析，郭台銘、柯文哲先前談合作時，兩人的支持度加起來估約25%左右，原本以為宋楚瑜表態參選2020總統選舉後，郭柯聯盟的票會流向宋楚瑜，沒想到宋的支持度估只有6%至8%，「代表這些人對宋背景的認知、認同還沒從廢票足以轉成投給宋」。

她也表示，郭幕僚劉宥彤、蔡沁瑜列入親民黨不分區立委名單中，郭粉在政黨票部分多了一個選擇，泛藍、泛綠及年輕、年長者都有依歸。（編輯：戴光育）1081125