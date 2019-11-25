朱立倫：香港選舉結果反映民意 盼港府北京尊重

（中央社記者黃旭昇新北25日電）前新北市長朱立倫今天說，香港區議會選舉反映香港人民意，也希望香港政府與北京尊重類似公民投票結果的民意，選後大家冷靜沉澱，穩定香港局勢，恢復以往經濟繁榮與生活安定。

香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親中建制派大敗，等同向中國「投下不信任票」。

朱立倫上午與中國民黨籍立法委員林德福、新北市議員連斐璠到永和國民運動中心體驗漆彈射擊並接受聯訪表示，堅定支持香港人民追求民主自由，相信香港人民追求民主自由也是希望生活安定、經濟繁榮，台灣也不分黨派堅守民主自由。

至於澳洲媒體披露中國間諜想干預台灣選舉，朱立倫說，朝野政黨應理性與慎重看待，找出真相，否則萬一是假爆料、假共諜案，會造成某方傷害。

他說，相信台灣民主自由已成熟到不受任何不當力量影響，但選舉常抹黑、抹紅有效，當中國國民黨或單一參選人遭攻擊時，希望執政的民主進步黨不要趁機惡意抹紅，畢竟目前爆料內容相當分歧，甚至有點天方夜譚。

朱立倫表示，主管機關應公正客觀面對選舉過程中任何爆料、抹黑、抹紅與抹黃的惡意誤導與傷害，釐清真相。

托育政策部分，朱立倫說，所有政策要可長可久與務實，政府財力有限，弱勢政府養，其他大家一起養，希望鴻海集團創辦人郭台銘或總統蔡英文提出的托育政策不要變口號，以務實態度實施。中央政府提出政策支票，就由中央買單，不要由地方負責，在財政收支劃分法與現有財力下，地方無法負擔。（編輯：李明宗）1081125