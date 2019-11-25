香港選舉泛民大勝 國民黨：港人不信任陸方治理

（中央社記者王承中台北25日電）香港區議會選舉泛民主派大勝，國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天表示，港民希望藉選票發聲，要解決香港問題，就要貫徹民主普選。國民黨指出，顯示港人對陸方的治理投下不信任票。

香港第6屆區議會選舉泛民主派大獲全勝，截至上午11時，非建制派已在所有民選的452席次中拿下388席、超過85%。親北京的建制派兵敗如山倒，從上屆區議會占7成席次，跌到只剩下1成多。

葉元之告訴中央社記者，港府及北京都應傾聽人民的聲音，此次區議會選舉高達7成投票率創下香港區議會選舉投票率新高，也代表香港人民希望藉由選票發聲的傾向。

葉元之指出，韓國瑜所提出「反港獨、雙普選」，也就是香港領導者及議員直接民選，基本法反對香港獨立，這才是問題的核心，希望台灣的民主可以影響香港。

他說，要解決香港問題，就要貫徹民主普選。韓陣營關心反送中事件的傷者，並呼籲港府與人民，回歸理性討論，真誠對話，尋求民主自由的共識。

國民黨則發布新聞稿表示，這次超高投票率以及泛民派大勝的結果，顯示香港人民對中國大陸的治理投下不信任票。香港既然已展現民意，呼籲港府要依循民意展開後續對話，正視此次選舉反應的各項民意指標。

國民黨指出，數月來香港警民衝突不斷，國民黨始終密切關注香港事態且表達關心，香港昨天舉行區議會選舉，是反映香港民眾意向的重要指標，期望選舉過後，得以看見北京當局與港府對民意展現的重視，進一步修復與港民間的裂痕。

前新北市長朱立倫則在臉書發文表示，香港區議會選舉結果逆轉，是香港民意一次清楚的表達。應當尊重近300萬名港人，昨天一人一票所傳達的清楚訊息。港人中多數不信任港府、北京，渴望新氣象。希望港府與北京，也能真正面對香港的民意。

朱立倫指出，新當選的區議員需要時間思考：如何善用民眾的授權，如何扛起此刻加諸於肩上的責任。此刻的港府也需要時間沉澱調整，如何因應民意訴求。大家都需要一些時間，也需要耐心。期盼這次選舉，能讓香港民眾重拾期待，讓街頭先恢復平靜，讓香港的社會經濟喘口氣。（編輯：黃國倫）1081125