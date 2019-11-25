立院初審 刑法追訴權行刑權時效停止延長為1/3

（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法第83條及第85條條文修正草案，將追訴權時效停止及行刑權時效停止的規範期間，從現行的1/4延長為1/3，增加犯罪者逃避通緝的成本，落實司法正義。

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨立委段宜康等人所提刑法第83條及第85條條文修正草案，法務部次長陳明堂等人列席報告並備質詢。

陳明堂表示，這次立委提案修正，將刑法第83條追訴權時效停止及第85條行刑權時效停止的規範，從現行的1/4期間修正為1/3，避免被告心存僥倖，以不正方式規避國家追訴權或行刑權的效果，可維護國家刑罰權的實現，不致使時效停止制度變相淪為犯罪者的保護傘，立意良善，法務部敬表贊同。

根據段宜康的提案說明指出，歷來發生行為人於犯罪後即逃逸出境，或未經羈押的刑事被告，為規避刑事訴訟程序，不到庭、棄保逃匿、違反相關羈押替代措施，又或者是經法院有罪判決確定的被告，於刑的執行前潛逃出境，待刑事追訴權或行刑權時效消滅後，逍遙返台重新生活的狀況不在少數。

提案指出，這樣的狀況，造成未經羈押的刑事被告以時間換取自由或金錢的情況時有所聞，不僅使國家追訴權與行刑權行使上的困難，更嚴重傷害司法威信，有檢討的必要。

經在場立委與官員討論後，初審通過條文規定，追訴權時效停止及行刑權時效停止的規範期間，從現行的1/4修正為1/3。

民進黨立委鄭運鵬質詢時提到，這次修法具有宣示意義，讓犯罪者逃避通緝的成本提高；另外，對於法院判決定讞執行未到案的通緝名單，應無個人資料保護法的適用問題，法務部應依刑事訴訟法第86條條文規定，於法務部及各檢察署網站，公告法院判決定讞執行未到案的通緝名單。

此外，民進黨立委何志偉質詢時表示，冬天為酒駕高峰期，為遏止酒駕，希望法務部修訂緩起訴處分作業要點，增加到殯儀館進行生命教育的項目；陳明堂表示，會研議處理。（編輯：郭萍英）1081125