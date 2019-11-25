駁育兒政策抄襲說 林萬億：韓營功課沒做足

（中央社記者顧荃台北25日電）國民黨副總統參選人張善政指總統蔡英文育兒政策是「抄襲」；行政院政務委員林萬億今天表示，現行少子女化對策，政府已對每名孩子每年分攤6.5萬元，韓國瑜陣營顯然功課沒做足。

總統蔡英文23日宣布「0-6歲國家一起養」政策，未來4年育兒津貼將加倍成新台幣5000元，補助年齡擴大至0到6歲，相關預算也將從目前600億元逐年增加到1000億元，以減輕家長負擔。

張善政今天宣布「0到6歲國家幫忙養」政策，生育首胎補助3萬元，第2胎起補助6萬元，並且不論胎別，每年補助6萬元到滿6歲。張善政並指蔡政府根本想不出這些好政策，都是看別人，就是100%的抄襲。

林萬億下午受訪時指出，行政院於2017年底就開始規劃少子女化對策計畫，去年5月16日由時任行政院長賴清德公布政策內容，7月行政院核定、8月起在非6都各縣市先行，今年8月起全國實施。蔡總統以此為基礎，最近審慎評估後，決定在預算可行下擴大辦理，因此該政策是規劃已久，並在全國實施，現在只是擴大而已，絕對不是韓營所說的模仿、抄襲。

林萬億表示，張善政把時空錯置，說蔡總統100%抄襲，這種說法非常不熟悉行政院已經做的政策，對方的國政顧問團也沒有把行政院、教育部、衛福部已公布的資料都提供給張善政，「顯然功課做的相對不足」，這樣會造成民眾的誤解。

林萬億指出，韓營說一個孩子每年補助6萬，這「太少了」，以現在少子女化對策預算533億元估算，政府在每位孩子的身上投資、分攤的金額，一年就有6萬5000元，未來4年將逐步提升到約10萬元；這個金額還不包括其他補助，例如0到3歲健保補助等。（編輯：林孟汝）1081125