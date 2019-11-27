藍委質疑保防劇影射韓 憲指部：勿做政治解讀

（中央社記者劉冠廷、王承中台北27日電）國民黨立委陳宜民今天說，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團，昨日貼出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，圖中遭逮捕的人士外觀與韓國瑜一模一樣，直指國防部違反行政中立。

憲兵指揮部下午回應，劇中演員均由官兵選角擔任，並無做其他設定，請外界勿過度臆測或做政治解讀。

國民黨立委陳宜民今天在臉書發文表示，中華民國憲兵指揮部臉書粉絲團昨天貼出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，圖中遭逮捕的人士外觀與韓國瑜一模一樣，圖文裡面還說，「近年中共無所不用其極，窺探國軍軍事機密，全體官兵都必須加強敵情與安全觀念，提升憂患意識」，懷疑是在影射韓國瑜是「匪諜」。

憲兵指揮部下午發布新聞稿表示，指揮部負責製播民國108年具憲兵特色的保防單元劇，以宣導保防安全觀念，鞏固官兵心防；自3月起即依共諜案例改編為單元劇劇本，歷時8個月的討論及拍攝，目的在探究中共對現（退）役官兵的吸收手法，提醒國軍官兵注意保密防諜警覺。

憲兵指揮部指出，劇中演員均由官兵選角擔任，並經當事人同意扮演相關角色，並無做其他設定，請外界勿過度臆測或做政治解讀，並關注劇情教育意涵。指揮部堅守行政中立、軍隊國家化的立場，奉行保國衛民職責，籲請民眾放心。

陳宜民下午再度透過臉書表示，憲兵指揮部若堅持沒有問題，為何要將臉書圖片刪除。他說，國防部本部、憲兵指揮部及憲兵指揮部政戰主任，都應該珍惜「軍隊國家化」，向韓國瑜以及全國人民道歉，明日的莒光日保防單元劇，也應與華視聯繫立即下架。（編輯：紀淑芳/謝佳珍）1081127