不背書反滲透法 國民黨團提反併吞法籲總統表態

國民黨立法院黨團29日提出「反併吞中華民國法草案」，避免中華民國遭消滅、併吞、取代及敵對勢力干預民主政治運作。黨團總召曾銘宗（中）及立委賴士葆（右2）、費鴻泰（左2）、林為洲（右）、王育敏（左）召開記者會說明草案內容與精神。中央社記者范正祥攝 108年11月29日

（中央社記者范正祥、王揚宇台北29日電）國民黨立法院黨團今天提出「反併吞中華民國法草案」，避免中華民國遭消滅、併吞、取代以及敵對勢力干預民主政治運作；國民黨團並公開呼籲總統蔡英文和民進黨主席卓榮泰，應表態是否支持。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，國民黨要提什麼案都尊重。他說，國民黨團提的反併吞法，法案結構看起來是為了打假球而打假球，法案內容很恐怖，通過後恐怕會變成新的藍色恐怖。

至於反併吞法如果也提逕付二讀，民進黨團要怎麼因應，李俊俋說，再來討論看看，他認為民進黨團版本架構清楚，後續要怎麼進行，再來處理。

民進黨團日前提出反滲透法草案，並在今天的立法院會無異議逕付二讀，全案要拚本會期完成三讀。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗及立委賴士葆、費鴻泰、林為洲、王育敏召開記者會公布「反併吞中華民國法草案」。曾銘宗說，草案即送立法院程序委員會，爭取下週五排入院會處理，也希望朝野黨團能夠共同支持反併吞法的立法。

「反併吞中華民國法草案」總說明指出，近年來無論國內外，對於中華民國主權存在的威脅不斷。不僅境外勢力以各種方式意圖危害或干涉中華民國主權、影響選舉及社會秩序，國內外對於中華民國主權觀念，受有心人影響，不斷出現借殼上市及偷換概念等行為，實已造成中華民國國家主權及自由民主憲政秩序的嚴重威脅，有必要制定本法。

草案條文主張，明定敵對組織的定義，凡主張以武力消滅中華民國，或意圖危害或干涉中華民國主權的國家、政權、團體，及上述團體所設立、監督管理或實質控制的各類組織、機構、團體，無論處中華民國境內外，經政府公告者，均屬之。

另外，條文也規範，公務員不得違背國家忠誠義務發表涉及消滅、併吞、取代中華民國的言論，總統亦同。

國民黨籍立法院內政委員會召委林為洲說，反併吞法是全面涵蓋的，不管主張以武力促統，或接受外國勢力協助以武力促獨，或以武力促併，與日本合併，甚至併為美國的一州，也是顛覆中華民國，「不是只有與中國統才是顛覆中華民國」。

他說，如果有團體宣揚獨立，最後與美國合併成為美國的一州，或是要與日本合併，這樣算不算顛覆中華民國？「當然算啊！因為是要把中華民國消滅。」除非透過民意修憲，才是合法的。其他方式如果用武力或組織，都是違法的，「反併吞中華民國法草案的精神在這裡」。

曾銘宗表示，民進黨立法院黨團提出的反滲透法草案完全是選舉操作，國民黨團不背書，不隨民進黨選舉策略起舞。

他說，國民黨團提出的「反併吞中華民國法草案」是捍衛中華民國的草案，因而要求現任中華民國總統蔡英文，必須站出來支持此法案，若蔡總統拒絕支持，則沒有資格參與明年一月總統大選，也呼籲卓榮泰站出來支持反併吞法草案。（編輯：蘇龍麒）1081129