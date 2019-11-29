鄭文燦：把握台商回流 發展高階製造領域

桃園市長鄭文燦（左）29日出席「國際變局下的兩岸關係」座談會時表示，桃園是國家大門，也是台商回流首選城市；在經貿交流上，台灣更需審慎評估風險，把握台商回流契機，讓台灣在高階製造領域發展更好。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年11月29日

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天在「國際變局下的兩岸關係」座談會表示，台灣在區域安全上具有重要地位，在經貿交流上，台灣更需審慎評估，並把握台商回流契機，將高階製造領域發展更好。

桃園市政府主辦的「國際變局下的兩岸關係」座談會下午在桃園市綜合會議廳登場，出席人士對於「國際變局下的兩岸關係」進行討論。

鄭文燦表示，桃園是國家的大門，也是台商回流首選城市，台商投資類型包括傳統產業及高科技產業，尤其以高階製造及設置研發中心為主，市府推動「工業區更新立體化發展方案」，提高都會型工業區容積率，並協助廠商陸續取得廠房及土地，期盼後續產專區報編時程縮短，以3年為期完成，符合市場需求。

鄭文燦說，從美國多次明確指出台灣為戰略下非常可靠的夥伴中，並強調台灣的民主價值、經濟合作及科技產業等實力，顯示台灣在未來區域安全角色的重要性。

他提到，在經貿交流上，台灣更需要審慎評估風險，把握這次台商回流的契機，讓台灣在高階製造領域發展更好。

大陸委員會主任委員陳明通表示，近幾年民粹主義對全球化反撲，各地群眾運動及直接訴諸民眾訴求的抗爭活動層出不窮，也認為在美中貿易戰的過程中，台灣身處在這戰略關係下，需要做更完善的準備，以減少美中角力下的衝擊。（編輯：謝雅竹）1081129