強攻大票倉 蔡總統衝刺新北桃園

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文本週六、日行程滿檔，30日將出席新竹市、苗栗縣、雲林海線聯合競選總部成立大會，搶攻桃竹苗選票外，12月1日出席新北市與桃園市聯合競選總部成立大會，深入全國最大票倉新北市。

總統蔡英文連任競選總部發言人阮昭雄晚間受訪表示，明天總統將為黨內立委提名新人全力輔選，一天連趕5縣市，先從台北市起跑，一早陪同民進黨立委參選人許淑華、吳怡農掃街拜票後，再到新竹縣出席立委參選人周江杰競選總部成立，並到義民廟參拜跟鄉親搏感情。

他表示，新竹市聯合競總明天成立，這也是民進黨立法院黨團總召柯建銘的故鄉，蔡總統與民進黨提名副總統參選人賴清德兩人，也將同台為民進黨立委參選人鄭宏輝站台輔選催票，固守總召的故鄉。

阮昭雄說，蔡總統之後會到苗栗縣競總成立為立委參選人羅貴星、徐定禎站台，輔選行程橫掃竹竹苗，開拓艱困選區票源。晚間蔡總統則再度到台中為無黨籍立委洪慈庸輔選，拉抬聲勢。

總統12月1日行程重點，阮昭雄表示，新北市和桃園市競選總部的大型造勢活動都在週日下午成立，除了有創新的園遊會形式之外，還有傳統的造勢演講會。

阮昭雄表示，新北市是全國最大票倉，也是國會過半的關鍵選區；桃園市則是下達動員令，分別在北區和南區各舉辦競選總部成立大會，一天兩場接地氣。（編輯：林孟汝）1081129