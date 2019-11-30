萬里同時同場造勢 吳敦義險與賴清德擦肩而過

（中央社記者葉臻新北30日電）國民黨主席吳敦義上午至萬里替立委參選人李永萍站台，恰巧民進黨副總統參選人賴清德也到萬里替立委參選人賴品妤站台，兩場造勢時間、地點幾乎相同，形成藍綠拚場有趣畫面。

吳敦義今天上午11時30分許，到萬里出席李永萍競選總部成立大會，地點選在萬里區行政大樓5樓，巧合的是，賴品妤今天上午也舉行競選總部成立大會，並邀來賴清德出席站台，地點在萬里區行政大樓旁空地，與李永萍的造勢場合僅隔一條人行道，且賴清德離場約30秒後吳敦義即到場，兩人險擦肩而過、全程皆未受訪。

吳敦義在致詞時表示，立法院很重要，跟行政院、總統一樣重要，立法委員113席，57票剛剛好過半，但如果加3張會比較安全，因此希望這次能贏得60席。

李永萍接受媒體聯訪時，詢問她對於和賴品妤造勢幾乎同時段、同地點的看法，李永萍表示，1個月前就決定今天的造勢時間和地點，直到這禮拜才知道賴品妤的造勢也在同個地點，時間只差半小時，而且還會有賴清德以萬里子弟身分返鄉站台，「有種輸人不輸陣的壓力」，但對於自己選情深具信心。（編輯：黃世雅）1081130

國民黨主席吳敦義（右）30日為國民黨立委參選人李永萍（中）站台，並授與戰旗為李永萍加油打氣。中央社記者葉臻攝 108年11月30日

民進黨副總統參選人賴清德（前右）30日為黨籍立委參選人賴品妤（前右2）站台造勢，與民眾熱情握手。中央社記者葉臻攝 108年11月30日