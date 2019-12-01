參加祈福法會 蔡總統偕蔡培慧訪中台禪寺

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）總統蔡英文今天以不公開行程拜訪南投縣中台禪寺，立委蔡培慧等人陪同，外界視為搶攻宗教選票與支持，但寺方回應，總統只是參加內部祈福法會，且因應法會暫停開放參觀殿堂。

總統上午由總統府秘書長陳菊、民主進步黨立法委員蔡培慧等人陪同，以不公開行程參訪埔里鎮中台禪寺，由住持見燈大和尚接待，行程結束後，蔡總統接著出席台中佛教正德醫院落成啟用典禮，陳菊則參觀埔里花卉物流中心、拜訪良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢。

由於中台禪寺是國內佛教四大山頭之一，國民黨總統參選人韓國瑜11月4日也到訪，地方視為藍、綠搶攻宗教票，但中台禪寺表示，蔡總統只是參加祈福法會，過程不公開；中台禪寺網站也顯示，因應內部法會活動，今天上午8時到中午12時殿堂及園區暫停開放參觀。

陳菊陪同總統參訪中台禪寺後，接著與蔡培慧參觀埔里花卉中心。陳菊表示，花卉物流中心曾被閒置很久，經埔里鎮長廖志城與蔡培慧多次會同行政院農業委員會踏勘，充分討論如何良好活化，要讓民眾想到花卉、盆栽、植栽就聯想埔里花卉中心，相信未來對帶動大埔里地區周邊經濟與觀光有很大幫助。

促成埔里花卉中心活化的蔡培慧說，南投有豐富美景與農產資源，積極打造交通網絡、專業醫療、友善生活環境才能協助產業發展並吸引青年進來南投，將持續推動地方創生、啟動產業及世代對話以營造健康投資環境，讓地方有更充裕條件發展不同特色。

對於韓國瑜妻子李佳芬家族濁水溪採砂石往事，陳菊接受媒體訪問表示，政治人物必須接受公開檢驗，但身為前任高雄市長，對於現任市長、要參選總統的韓國瑜的事不方便評論，不過身為政治人物，人生每個階段都必須接受公開檢驗。（編輯：黃世雅）1081201