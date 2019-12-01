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民團邀不分區辯論 時力盼大黨別迴避

最新更新：2019/12/01 17:34

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北1日電）離明年總統及立委大選剩40天時間，不分區立委部分，217人搶34席不分區席次，競爭激烈；對於近期有民間團體擬舉辦不分區政見發表會，時代力量除表示希望建立此平台，也希望大黨不要迴避。

明年立委選舉，根據中央選舉委員會統計，共有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217位參選人名單，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創下歷史新高。

各政黨為爭取選民支持，選舉造勢活動一場接一場，也有民間團體擬舉辦政見辯論會，想邀各政黨不分區代表說明其價值與政見，例如公民監督國會聯盟、中華辯論推廣協進會等。

時代力量黨主席徐永明今天接受中央社記者訪問時表示，明年立委選舉，各政黨的不分區名單成為外界討論重點，例如要「下架吳斯懷」或是讓「白海豚擱淺」等，這都是過去沒發生過的事情。

徐永明表示，各政黨與其隔空喊話，不如讓不分區代表進行辯論，討論價值與政見，也讓他們有捉對廝殺的機會，這有機會深化台灣民主的體質與品質。

徐永明接著說，雖然在選罷法的設計中沒有這一塊，短期內也不可能修法，但若由民間來推動，例如有公信力的公督盟有此想法、4年前也做過，時力樂於參加，也希望各政黨可以參與、大黨不要迴避。

對於有民間團體擬舉辦不分區辯論會及其他政黨下戰帖，民進黨發言人劉康彥說，民進黨要等收到邀請再來評估，但他個人對於辯論是樂見其成的。

名列國民黨不分區名單第1名、立法院黨團總召曾銘宗說，國民黨基本上朝正面態度看待，但還是要看主辦方式是誰，不能接受交由有政黨色彩的單位舉辦；如果是由中選會舉辦，國民黨一定支持參加，另外形式、方式也都要溝通。

親民黨秘書長李鴻鈞受訪表示，政黨推出的不分區名單，代表政黨的責任，為讓國人了解不分區參選人的專業及功能，所以當中華辯論推廣協進會預計舉辦不分區立委政黨名單政見發表會，親民黨樂觀其成，也報名參加。（編輯：楊凱翔）1081201

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