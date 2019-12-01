談幼兒政策論國會組成 柯文哲郭台銘隔空再交火

鴻海創辦人郭台銘今天表示，若沒有新生兒，10年後很多學校、幼兒園沒人念，「0到6歲國家健康養」是國家主政者必須重視的國安問題。（郭台銘辦公室提供）中央社記者王承中傳真 108年12月1日

（中央社記者王承中、梁珮綺新北1日電）台北市長柯文哲日前表示，0到6歲國家養目前只是一個口號，希望國會三黨不過半。鴻海創辦人郭台銘今天說，柯文哲「對於成本經營不了解」；他說，國會組成是兩大黨兩小黨，小黨有親民黨跟民眾黨，也是給每個人屬性的選擇。

郭台銘推動0到6歲國家養的2.0版「0到6歲國家健康養」，但台北市長柯文哲日前表示，0到6歲國家養目前只是一個口號，細節還是要講清楚。

郭台銘下午在新北市土城區的「果動樂園」受訪表示，他覺得這不應該是個口號，雖然目前還是處在政見的階段，但是國家主政者必須要重視這是國安問題，跟國家要不要買武器是一樣的問題。

郭台銘說，「柯文哲是醫科出身，對於成本經營不了解」。他指出，若沒有新生兒，10年後很多學校、幼兒園沒人念，婦產科醫師也會面臨被淘汰。

郭台銘表示，這是國家基本安全問題，而不是說預算多少錢，他也同意柯文哲所說要排富，但那是執行細節問題，也很高興民進黨政府、國民黨總統參選人對他的政見非常支持，如果決定要做，再多的經費都必須要擠出來，這是國安層級的問題。

台灣民眾黨發言人林珍羽表示，就「0-6歲國家養」政策而言，現階段沒有人比身兼台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲更務實操作，包括提出私幼學童每學期補助1萬3660元、將校園閒置空間再利用，打造托嬰、托幼、托老環境等。

林珍羽說，柯文哲在市長任內至今已還債570億元，由此可見，柯文哲不僅替台北市省下一大筆錢，也同步落實全齡照護網，這是民眾黨喊出「台北經驗、台灣實現」之故，認為所有政黨在推政見時，都能借鏡台北經驗。

對於郭台銘認為國會最好的組成是兩大黨兩小黨，台灣民眾黨主席柯文哲日前表示「不認同」，在他看來最好還是三黨不過半，但郭台銘有自己的想法。

郭台銘表示，柯文哲希望國會是兩大黨一小黨，小黨就是民眾黨，但是在整選民光譜來看，柯文哲比較偏綠，他則是比較偏藍。很多人藍的投不下去，綠的不敢投，所以現在有兩個選擇，一個偏綠，一個偏藍，這樣子對台灣未來政治發展比較健康。

郭台銘指出，他支持國會組成是兩大黨兩小黨，小黨有親民黨跟民眾黨，也是給每個人屬性的選擇。但是他的選擇，不管是親民黨還是國民黨，都偏向棄獨。台灣不可以搞台獨，會給人民不安全感，也許將來會有戰爭危機。

郭台銘表示，在他宣布不選後，很多選民問要怎麼投票，「去投民進黨」他說不出口，若讓民進黨完全執政，民進黨就會得到權力的傲慢。

對此，林珍羽表示，民眾黨並非從原有政黨中裂解出來，而是由年輕人組成的新政黨，無關顏色。

林珍羽說，進軍國會應跳脫顏色光譜，民眾黨不屬於任何色彩，就只是與民眾站在一起，若以現階段民調來看，民眾黨支持度排名第三，「國會三黨不過半，才會健全與平衡」，強調關鍵少數一定可以影響到台灣未來多數。

不過，她也表示，民眾黨與郭台銘仍是盟友，在不同議題上都可合作，只是郭台銘對民眾黨的一些印象，必須提出說明。（編輯：楊凱翔）1081201