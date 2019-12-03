游錫堃：澳洲反制中國 台灣更要護國保台

（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨「護國保台助選團」團長、前行政院長游錫堃今天對澳洲成立反間諜專門小組議題表示，澳洲反制干涉政治的外國勢力就是中國，為了下一代，2020選戰一定要堅持護國保台。

游錫堃今天上午到新北市泰山地區陪同立委參選人呂孫綾召開團結抗中保台灣記者會，呼籲在地支持呂孫綾；隨後，游錫堃到蘆洲陪同立委參選人林淑芬到市場掃街拜票，獲許多攤商及路人歡迎。

游錫堃接受媒體聯訪時，對於澳洲總理宣布將投入8800萬元澳幣（約新台幣18.5億元）成立反間諜專門小組，反制外國勢力對澳洲政治干涉的威脅，而這「外國勢力」就是在說「中國」。

他表示，中國用有系統的間諜活動干涉澳洲的政治體系，以中國離澳洲有幾千公里遠的，再加上澳洲也不是華人等同文同種的民族，卻仍有這樣的干涉，更何況是台灣？

游錫堃表示，中國政治文化就是強調要「打天下」，由於目前天下就是地球村，因此，不是民主政體的中國就可能想像過去一樣打天下，讓各國來朝貢。

他強調，美國雖然是霸權，但最終仍都希望其他國家變成民主政治的國家，而中國一直想滲透併吞台灣。從香港來看，反送中被捕的人多達5890人，其中約4成是年輕人，香港年輕人這麼淒慘，就是上一代的人錯誤判斷高唱回歸所致，因此，民主若沒有守護好，台灣就會像香港一樣，為了下一代，這次選戰一定要堅持「護國保台」。（編輯：李錫璋）1081203