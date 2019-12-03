蔡總統：衛福部桃園醫院新屋分院擴建案通過

總統蔡英文（左2）3日在桃園市長鄭文燦（左）陪同下，出席桃園市新屋區小英後援會成立大會，並向民眾推薦民進黨立委參選人黃世杰（右2），希望地方一棒接一棒，讓黃世杰高票當選。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）尋求連任的總統蔡英文今天出席桃園市新屋區小英後援會成立大會表示，希望民眾再給4年，讓政策延續，她同時也帶衛生福利部桃園醫院新屋分院擴建案通過的好消息。

蔡總統在桃園市長鄭文燦陪同下，下午為多名民主進步黨立法委員參選人加油打氣，出席新屋小英後援會成立大會時更受到支持群眾歡迎，沿途不停高喊「蔡總統凍蒜」，場面相當熱鬧。

蔡總統表示，她當民進黨主席時是民進黨最困難的時候，但多次選舉在新屋都得到鄉親最大支持，她多年來在桃園最感到溫暖、感激的就是新屋鄉親。

蔡總統也宣布好消息，鄭文燦積極爭取、中央政府全力支持的衛福部桃園醫院新屋分院擴建案已核准，馬上就要進行，完工後可讓地方民眾就醫、健康檢查更方便，這是政府要照顧每個地方居民健康最重要政策。

蔡總統說，過去3年多，大家都覺得她很大膽，敢做很多過去總統不敢做、或想做卻做不到的事，讓國家在進步軌道上運行，國家往前走。政府可改革，甚至產業轉型及社會進步價值能實現，都是國會有過半席次支持，有立委為總統撐住法案、預算案順利過關。

蔡總統表示，今年以來，相信大家都感受執政團隊突然變得很「神勇」，除立委們3年來打下的基礎，還加上「蠻兇的」行政院長蘇貞昌。蘇貞昌雖很兇，但做事很衝，政績才能逐項展現，國會席次過半很重要，否則總統很難做事，很多改革建設無法延續。

蔡總統向大家推薦民進黨桃園第2選舉區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）立委參選人黃世杰是地方進步力量，也是鄭文燦好幫手與年輕新血，桃園近年建設正驚人快速發展，需要更多基礎建設，希望地方一棒接一棒，讓黃世杰高票當選，也再給她4年，讓國家建設更強、發展更好。（編輯：李明宗）1081203