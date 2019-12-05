肯定同濟會台灣總會 總統：國民外交最好的平台

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天接見國際同濟會台灣總會代表，肯定將台灣民間的力量擴及到國際社會，成為國民外交最好的平台；用積極行動告訴全世界台灣所堅持的民主、自由價值，台灣願意為世界做出更多貢獻。

總統蔡英文上午在總統府接見國際同濟會台灣總會第46屆理監事首席致詞表示，誠摯歡迎訪賓來到總統府，同濟會是台灣最具規模的國際性公民社團，以「哪裡需要服務就到哪裡服務」的精神在台灣服務超過半個世紀。

總統說，在兒童服務、社區服務以及改造世界等領域一步一腳印累積很多豐富成就，而同濟會舉辦的各項獎項讓台灣社會好人好事受到更多的肯定，也形成良性循環，讓更多人投入響應有錢出錢、有力出力，服務更多人。

她進一步表示，台灣總會會員人數不斷創下新高，而且長期積極參與聯合國兒童基金會的消滅母嬰破傷風專案以及響應各大基金的募款，在各會友共同努力之下台灣總會已經連續好幾年獲得世界年會表揚榮譽傑出區總會，長期投入的人力與心力，這都是實至名歸。

總統說，各位將台灣民間的力量擴及到國際社會，成為國民外交最好的平台，總統向與會者表達最深的感謝與感佩，也期許第46屆同濟會台灣總會在總會長劉春快帶領下充分發揮年度主題榮耀最大價值，不僅推廣同濟會愛心與奉獻的核心價值，也用積極行動告訴全世界台灣所堅持的民主、自由價值，台灣願意為世界做出更多貢獻。（編輯：黃國倫）1081205