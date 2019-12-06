傳郭台銘柯文哲關係生變 劉宥彤：外界不要見縫插針

劉宥彤（前）6日表示，不管第三勢力有多少政黨，最重要的目的就是要打破被兩黨把持的現狀。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北6日電）媒體報導永齡基金會執行長劉宥彤在臉書上跟網友嗆說，要民眾黨把不分區立委被提名人高虹安還回來，外界解讀是郭柯兩人關係生變。劉宥彤今天說，第三勢力最重要的目的是打破兩黨把持現狀，盼外界不要見縫插針。

宋楚瑜競選總部今天下午舉行記者會，由競辦發言人于美人主持，並邀集親民黨內的郭家軍成員，包含不分區立委被提名人宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜，及區域立委參選人李正皓、黃綉晶。

媒體詢問，劉宥彤在臉書上稱把高虹安要回來，是否郭柯之間真的有裂痕？

劉宥彤說，民眾黨成立之初稱自己是柔性政黨，既然如此，包容力應該很大；即便說是幫襯好了，柔性政黨的合作還要更開放一些，她當時只是在跟網友鬥嘴，才會說「如果這麼不滿意，高虹安回來好了」。

她強調，初衷要一以貫之，不可能忽然一個柔性政黨，變成剛性政黨，這樣就有些前後矛盾。

劉宥彤指出，親民黨也是柔性政黨，不管第三勢力有多少政黨，最重要的目的就是要打破被兩黨把持的現狀，「中間風風雨雨，請大家不要見縫插針」，而她是在私人臉書上跟網友鬥嘴，且是很久以前的貼文，強調很多微不足道的小事不必刻意放大解讀。

聯電榮譽副董事長宣明智則比喻政黨關係像球隊，「當我們進入這個球隊，就好好把這場球打好」，郭台銘只是這兩隊的球迷，並鼓勵他們把球打好。

于美人說，今天是親民黨跟郭家軍的宣示記者會，但媒體都在問民眾黨的事，她會約民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如，喝個茶好好聊。她說，彼此不用再糾葛語言，土城大會師後就是「兄弟登山、各自努力」，但大家目標都是一致要走出藍綠惡鬥。

媒體追問，傳出民眾黨高層定調，與郭台銘的合作關係，將順其自然，不排除漸行漸遠。

對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，郭台銘希望國會在大選之後能夠成為「2大2小」，出現制衡力量，而不是一大黨或是兩大黨。

蔡沁瑜強調，彼此若是盟軍，很多事情若能面對面講清楚，還是好一點，不需要透過媒體隔空傳話，並開玩笑地形容，「我剛剛說我們是被分手了嘛！」（編輯：蘇志宗）1081206