109年總預算恐卡關 政院：盼支持福國利民政策

（中央社記者顧荃台北7日電）立法院審查109年度總預算案，今年底會期結束前恐來不及完成審議。行政院發言人Kolas今天表示，預算中包含多項福國利民的政策需儘速上路，期盼朝野各黨團支持。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，行政院尊重立院議事進行，但依然期盼能儘速、順利通過明年總預算。

立法院長蘇嘉全6日召集朝野黨團協商，研商「109年度中央政府總預算案」事宜。由於明年1月11日舉行總統和立委選舉投票，民進黨團期盼總預算案能在12月31日法定會期前完成審議，但國民黨團主張選後再審，朝野未獲共識。

根據立法院預算中心資料，過去立法院三讀通過中央政府總預算的日期，包括民國105年是12月18日通過、101年是12月13日通過、97年是12月20日通過。

行政院會8月15日通過109年度中央政府總預算案，隨後送請立法院審議。109年歲入編列新台幣2兆1022億元，較108年度預算數1兆9924億元，增加1098億元，約增5.5%；歲出共編列2兆1022億元，較108年度的1兆9980億元，增加1042億元，約增5.2%。（編輯：紀淑芳）1081207