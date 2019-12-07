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蘇貞昌抱病寒風助選 呂孫綾感動掉淚

最新更新：2019/12/07 22:16
行政院長蘇貞昌（右）7日晚間在寒風中抱病為民進黨籍新北市第1選區立委參選人呂孫綾（右2）助選，讓呂孫綾感動到飆淚。中央社記者王鴻國攝　108年12月7日
行政院長蘇貞昌（右）7日晚間在寒風中抱病為民進黨籍新北市第1選區立委參選人呂孫綾（右2）助選，讓呂孫綾感動到飆淚。中央社記者王鴻國攝　108年12月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）顏面神經麻痺的行政院長蘇貞昌，今晚抱病在寒風中為立委參選人呂孫綾助選，讓呂孫綾當場感動飆淚。

民進黨立委參選人呂孫綾今晚成立泰山競選總部，蘇貞昌致詞時表示，他身體還沒好，顏面神經麻痺，因此，笑起來嘴歪歪，「雖然醫生說不能出來走，尤其天氣這麼冷，但這次選舉很重要，一定要來幫忙助選，希望大家來支持呂孫綾」。

蘇貞昌的這席話讓一旁呂孫綾感動落淚。

蘇貞昌還說，他昨天去景美人權文化園區看當年陳菊和呂秀蓮等人被關的前軍事看守所，40年前的12月10日，就是人權日、就是美麗島事件，在國民黨一黨統治戒嚴時期，他走上軍事法庭為她們辯護，而她們都是起訴唯一死刑。

他表示，若不是當年年輕有勇氣對抗威權的國民黨，哪有今天的民主自由，當香港警察開槍及催淚彈如此對待年輕人，香港人辛苦爭取民主自由的時候，台灣人選總統，總統還要來拜票，這些都是前人打拚的成果。

蘇貞昌呼籲大家踴躍投票，不要讓台灣像香港一樣，不要讓國民黨提名又紅又統的人進入立法院，因為政院編很多國防預算來保護台灣，有些很機密，不是所有立委都能隨便進入秘密會議，而到中國聽訓的人參加會議後，全部秘密就可能直通中國了。（編輯：張芷瑄）1081207

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