台盼加入美境外通關計畫 林佳龍：美方原則同意

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）交通部長林佳龍今天表示，台美在基礎建設方面有許多合作，包括美國所有機場到桃機轉機的托運行李可免除安全檢查，而台灣爭取加入美國「前站查驗」計畫，美方已原則同意，台灣將提出申請。

台灣智庫與美國華府智庫「全球台灣研究中心」今天在台北舉辦「建構印太新局下台美關係新架構」台美智庫國際論壇第三回合，主題為「邁向全球化的台美關係：超越台灣海峽的合作夥伴？」

前台灣智庫董事長、現任交通部長林佳龍以「建構全球框架之下的新台美合作模式」為題發表演講時表示，外交工作與交通部業務密不可分。台美之間的合作包括網路資訊安全、觀光旅行、5G建設等。

他舉例，台美完成「一站式保安合作意向書」的簽署與換約，目前美國所有機場至桃園機場轉機的託運行李已可免除安全檢查；台灣期盼在2022年以前，推動豁免範圍由轉機託運行李擴大至「轉機旅客及其手提行李」。

他說，台灣積極爭取參與美國「前站查驗」計畫，目前已展開各項設施的整備；美方已經原則同意，在公布辦法後，台灣將向美國提出申請，希望未來在桃園機場就能直接辦理入境美國的通關程序，達到「雙向」的一站式保安。

他指出，在互信的基礎上，未來台美間的往來將更為便利。

另外，林佳龍表示，隨著中國崛起，世界各國面臨來自中國的「紅色恐怖」，面對這種無形壓迫，台灣必須要設法解決在外交場域所面臨的困境，讓台灣成為能「自由選擇」的國家，這也是他之前催生「建構亞太新局下台美關係新架構國際論壇」的初衷。

他說，台美共享相同價值觀與共同利益。面對新的國際局勢與新的國內需求，台灣與美國必須共同思考，如何創造出新的架構。

他指出，即便台灣需要比其他國家要花更多力氣證明自己的能力與存在感，台灣必須成為解決全球問題國際協作方案的一部分。「台灣就是答案，而且是全球意義下的答案」，台灣不是威脅，而是機會。

做為全球意義下的台灣，林佳龍說，台灣下一階段的外交策略不應扈從於美中關係之下，應該要更主動對外提出自己的看法與期待，「建立台美關係2.0版：一個合理的全球化的台美合作夥伴關係」。

他也表示，面對中國不斷有系統、有組織的滲透，企圖影響台灣、動搖台灣引以為傲的民主體制。2020年的總統大選，是台灣的機會窗口，每一位台灣人民的選擇，將決定台灣未來是向中國乞憐討飯的扈從政權，還是做為「自由選擇」的台灣。（編輯：蘇志宗）1081208