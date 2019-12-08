指國民黨造假 卓榮泰：民進黨走正道取得信任

（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）針對國民黨立委闖外交部兩藍委稱遭夾傷一事，民進黨主席卓榮泰今晚在雲林表示，他們不會像國民黨造假，民進黨要走正道來取得人民的信任。

民進黨護國保台助選團今天到雲林為第2選區（山線）立委參選人劉建國助選。民進黨主席卓榮泰致詞時，提到這幾天看到一部影片，國民黨的立法委員去外交部抗議，結果是他們自己的委員拉陳玉珍委員的手，被門夾到，這根本是造假。

卓榮泰說，針對這件事件，他提出三點呼籲。第一，台灣人民要用行動制裁造假的國民黨。第二，要求國民黨不要再用造假的方法，破壞選舉的正當性。第三，要求民進黨參選的參選人，絕對要走正道，贏得勝利。

卓榮泰強調，民進黨只有一條路可走，走一條正正當當的路，不管國民黨如何造假，民進黨要走正道來取得人民的信任。

卓榮泰說，國民黨主席吳敦義講國民黨不分區名單中的吳斯懷，到北京唱中共的國歌，他不用負責，而且這個名單不會改變，這個名單也不會影響國民黨的選舉。既然「不用負責、不受影響，不會改變，我們就用選票讓他們改變」。

卓榮泰接受媒體聯訪表示，去年雲林縣長選舉，張麗善邀請謝淑亞當她的副縣長，謝淑亞當初信誓旦旦講要好好協助張縣長做好縣政，現在副縣長做不滿一年又來選立委，這樣的候選人是不是跟韓國瑜一樣「吃碗內看碗外」。（編輯：陳俊碩）1081208