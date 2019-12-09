蔡總統法國後援會成立 林靜儀：守護台灣民主價值

（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）旅法僑胞與留學生8日成立1996年以來，民進黨總統候選人在法國的第一個後援會─「2020蔡英文總統連任法國後援會」，民進黨呼籲國人守護台灣民主人權的普世價值，盡量回家投票。

由於巴黎正值全國大罷工，鐵路幾乎全部停駛，不少人無法前來，但仍有近百位不同年齡層的支持者共襄盛舉。民進黨立委暨國際事務部主任林靜儀與副主任陳治維受後援會邀請，48小時快閃巴黎出席成立大會。

林靜儀致詞表示，2018年底九合一和公投挫敗後，民進黨調整步伐、加強溝通，更積極推動政策，這一年來的努力有目共賭。

林靜儀也報告蔡總統執政近4年在內政、國防、經濟的政績。她說，「海外僑胞的心都是一樣的，我們有一個家，叫台灣，我們有責任一起努力守護它。接下來的4年，我可以跟大家承諾，蔡總統會和大家一起攜手，我們會有一個美好的、光明的、大家引以為榮的台灣。」

林靜儀接受中央社訪問時表示，若蔡英文能繼續執政，便能讓中國知道，台灣人民不接受威迫或恐嚇。「我們也希望能和中國在對等的狀況下好好溝通，這是蔡政府一直以來的態度；同時也與世界其他國家更緊密合作、更實質的交流，讓國際社會以自由、人權、民主的價值認識台灣，是未來4年更重要的任務。」

隨後，林靜儀代表蔡總統授旗給僑團代表「歐洲梅蘭協會」巴黎分會會長羅強、召集人之一的執業律師詹文睿與台法青年交流協會會長賴柏安。與會民眾也手搖蔡英文旗幟，高呼「2020，台灣要贏」。

現場有一位因長期報導新疆集中營且在法國尋求政治庇護的哈薩克記者出席。他無法曝光，只好寫了一封信由後援會召集人王建慧代唸。信中控訴中國打壓和控制維吾爾族人，並讓他們在工廠奴隸般無止盡地工作。他寫道：「人們要能夠發出自己的聲音，對侵犯人權者說不，否則我們的後代，將是下一個奴隸。」

王建慧表示，後援會籌辦獲得僑界與留學生的協助才能在1個月內順利完成。後援會的目的是讓有同樣價值的朋友得以相聚。不只從台灣帶力量回來，也希望能從法國，甚至全世界把力量傳回台灣，告訴台灣目前做的事可以被國際看見，應該要堅持下去。

大會最後播放「島嶼天光」，邀請留學生上台伴奏，全場熱烈合唱，不少人激動落淚。林靜儀表示，這是她所參加過落淚次數最多的後援會，她感到很榮幸。（編輯：韋樞）1081209

「2020蔡英文總統連任法國後援會」8日於巴黎成立，民進黨國際事務部主任林靜儀（前排左2）和副主任陳治維（前排中）專程前來。僑務委員施龍（右）等旅法僑胞鼎力支持。（後援會提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 108年12月9日