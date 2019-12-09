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藍委夾手抗議惹議 蔡總統：該道歉就道歉

最新更新：2019/12/09 11:50

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）國民黨立委日前到外交部抗議，過程中發生動粗、夾手及到急診室慰問事件惹議。蔡總統今天表示，這件事確實是不當的事情，不論是韓市長或是國民黨「該道歉就道歉，不要再迴避。」

總統蔡英文今天出席財政部舉行的「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，會後受訪時，媒體問及韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新等人早上召開記者會，質疑總統沒有請假，「跑選舉全民買單」的看法。

蔡總統回應，請韓國瑜拿出具體事證，這段時間韓陣營常用概括性語言或很不負責的語言來指控；作為現任總統，工作是24小時的，隨時要掌握國內外情勢，也要注意政務推行，在國政優先前提下，會找一些可利用的時間進行選舉，公務及選舉情呈確實有分開，「作法跟前任總統作法都是一樣的。」

媒體問及國民黨立委陳宜民、黃昭順等人前幾天到外交部抗議，發生夾手事件，之後還到急診室慰問等惹議事件。蔡總統認為，不論是韓市長或是國民黨與整個社會，對這件事情的觀感都存有落差，這件事確實是不當的事情，「該道歉就道歉，不要再迴避。」

此外，現場也有媒體詢問，韓陣營發聲明表示，總統辯論各媒體都想爭取，但目前似乎傾向由偏綠媒體主辦。

蔡總統澄清，沒有偏好哪一個媒體或排除哪一個特定媒體，問題在於現在想主辦的單位或媒體蠻多的，希望可以自行做好整合。她重申，不論由哪間媒體舉辦，都會認真嚴肅的面對，好好來準備，「畢竟這不是我第一次選總統。」（編輯：林孟汝）1081209

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