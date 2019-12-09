台聯籲國安高層查馬英九與中共政協委員案

（中央社記者王揚宇台北9日電）台灣團結聯盟今天在總統府前廣場召開記者會，質疑前總統馬英九接受中共全國政協委員許智明政治獻金資助總統選舉，及黃埔四海同心會「通匪、接受匪資」，要求國安高層應嚴查。

退役陸軍中將羅文山涉嫌收受香港居民許智明政治獻金，日前遭台北地方法院判處2年半徒刑。判決指出，羅文山在民國97年、99年及101年間，共接受許智明等人共4筆、約新台幣1000萬元捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金，助馬英九選舉。

據判決書所載，許智明不僅是多家公司主席，還是中共全國政協委員。

對此，台聯今天召開記者會並發布新聞稿指出，馬英九在2008年總統任內曾在府內接見羅文山、許智明等人，未列入總統公開行程，顯然不希望接見過程曝光。

台聯前立委、組織部主任周倪安，以及文宣部主任潘厚勳、動員組長黃錦庭今天出席記者會，質疑馬英九接受許智明政治獻金資助總統選舉，及黃埔四海同心會「通匪、接受匪資」一案，他們也步行至總統府側門遞交建言書，要求國安高層應嚴查。

潘厚勳質疑，馬英九沒解釋清楚府內接見中共政協委員、接受匪資一事，反而全國到處站台助選，和國民黨總統參選人韓國瑜一起唱衰總統蔡英文，國安會祕書長李大維還視而不見嗎。

周倪安則提到，中共對台灣的滲透積極度越來越高，連中國學者都挑明了說， 買台灣比打台灣便宜，看扁了台灣的抵抗能力，呼籲立法院在12月底前儘速通過反滲透法等法案，重罰通敵叛國的退役將領。

此外，民進黨立委王定宇7日在臉書發文，質疑國民黨2008年總統大選違法收中國政協的海外政治獻金，馬英九當時還在總統府接見不只一位中國政協委員。

馬英九基金會執行長蕭旭岑7日指出，馬英九連中共最高領導人都見過面了，民進黨炒作見了那些有所謂政協背景的人，請問意義是什麼，只有兩個字：「無聊」。馬辦則說，馬英九任內的接見都有紀錄在案，從未涉違法情事，禁得起檢驗，外界若有質疑，歡迎檢舉告發。（編輯：張均懋）1081209