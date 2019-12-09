施明德：終結仇恨和敵意 就不必賣芒果乾

（中央社記者葉素萍台北9日電）美麗島40週年前夕，當時擔任總指揮的前民進黨主席施明德今天透過臉書貼文指出，終結島國的仇恨、敵意與撕裂，給一個沒有內戰、內耗的台灣，台灣就不會「地動山搖」，也就不必賣「芒果乾（亡國感）」。

民進黨今天舉辦「美麗島40週年紀念活動」，不過，施明德並未出席。他晚間透過臉書貼文「抱歉！我把美麗島事件40週年私人化了」。

施明德提到，美麗島事件是台灣現代史上最重要的政治界線；美麗島事件後，台灣從此告別沉默世代，也結束了外來統治，使自由、民主、人權成為台灣今天傲然於世的特徵。這不是獨裁者賞賜的。獨裁者總是掌權至死方休；自由，永遠是反抗者的戰利品。

他說，「這一天」，在現實政治鬥爭中，難免有人想淡化它，有人想抹去它，有人想扭曲它，這很不正常，卻也很正常，但都沒有關係。如今人類已進入數位時代，這些反抗獨裁政權的人與事，絕對不是任何政黨、任何個人可以任意顛覆。

施明德表示，英靈無淚，反抗者無悔。他們不求回報，祈盼國家元首以包容、尊重、分享大氣引領和解，終結島國的仇恨、敵意與撕裂，給一個沒有內戰、內耗的台灣。台灣就不會「地動山搖」，台灣也就不必賣「芒果乾」。

施明德說，美麗島事件40週年這一天，他決定提前過80歲生日，找個地方，約幾位好友，溫柔地喜悅地慶祝一下。

美麗島事件是1979年12月10日發生於高雄市的一場重大衝突事件。以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士，於當天組織群眾進行遊行及演講，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴。（編輯：楊玫寧）1081209