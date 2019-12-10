面對中國滲透 蘇嘉全籲將民主台灣當範例

（中央社記者溫貴香台北10日電）立法院長蘇嘉全今天表示，面對當前中國威權政府對民主世界的侵略與滲透，請大家把民主的台灣當作一個範例，永遠都要對民主、自由與人權懷抱信心，民主終究會贏得最後勝利。

身兼台灣民主基金會董事長的蘇嘉全上午出席「第14屆亞洲民主人權獎」頒獎典禮，除總統蔡英文與會外，包括今年得獎單位「人民外交培訓計畫」受獎代表派翠克．厄爾（Patrick Earle）執行長；美國國家民主基金會執行長卡爾．葛胥曼（Carl Gershman）等人與會。

蘇嘉全致詞表示，今天是國際人權日，台灣民主基金會每年都選在這個特別的日子頒發「亞洲民主人權獎」，就是為了彰顯人權的價值，並向世界展現台灣對民主自由的堅持。

他特別恭喜來自澳洲的人民外交培訓計畫（Diplomacy Training Program），經過國內外專家學者的嚴格審查，從眾多的競爭者中脫穎而出，成為第14屆「亞洲民主人權獎」的得獎者。

「人民外交培訓計畫」是由東帝汶前總統暨諾貝爾和平獎得主何塞．拉莫斯．奧爾塔（Jose Ramos- Horta），以及澳洲新南威爾斯大學榮譽教授加思•納特姆（Garth Nettheim）於1989年共同創立的非政府組織，成立30年以來，已培訓超過3000名來自亞太地區、中東以及北非等60多個國家的人權捍衛者。

蘇嘉全說，台灣曾經為了爭取民主、人權與自由歷經磨難，非常能夠體會身處於獨裁體制下人民的處境，也深深感佩人權捍衛者的無私付出。

他指出，面對當前中國威權政府對民主世界的侵略與滲透，要向正在推動民主化，致力於加入民主陣營的國家或地區發出呼籲，請大家把民主的台灣當作一個範例，永遠都要對民主、自由與人權懷抱信心，因為民主終究會贏得最後的勝利。（編輯：謝佳珍）1081210