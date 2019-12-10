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邱毅質疑蔡總統違規指導碩士生 府：勿造謠抹黑

最新更新：2019/12/10 19:16
新黨不分區立委參選人邱毅（中）、王炳忠（左）10日到監察院陳情，質疑總統蔡英文在未獲得博士學位前，曾違規指導碩士論文，要求監委介入調查。中央社記者侯姿瑩攝 108年12月10日
新黨不分區立委參選人邱毅（中）、王炳忠（左）10日到監察院陳情，質疑總統蔡英文在未獲得博士學位前，曾違規指導碩士論文，要求監委介入調查。中央社記者侯姿瑩攝 108年12月10日

（中央社記者侯姿瑩、溫貴香台北10日電）新黨不分區立委被提名人邱毅、王炳忠今天到監察院陳情，質疑總統蔡英文於1983年至1984年間，尚未獲得博士學位前，曾違規指導碩士論文，要求監委介入調查，並呼籲相關當事人出面說明。

總統府發言人丁允恭晚間表示，蔡總統在1984年8月被聘為政大專任副教授，且經過詳查，蔡總統所指導的兩位碩士生的畢業日期皆在1985年6月之後，因此完全符合相關規定。

他說，請各界勿再因政治操作而造謠抹黑，也請指控者搞清楚事實基礎，不要總是烏龍爆料，浪費社會資源和大家的時間。

邱毅、王炳忠等人下午到監察院遞交陳情書，向值日監委陳小紅當面說明陳請理由。

邱毅向媒體表示，依照大學法相關規定，要指導碩士論文，必須是副教授以上且須具有博士學位，但是當時蔡總統卻在這兩者皆無的情況下，分別指導政大、東吳碩士生，違反大學法相關規定。

邱毅稱，除涉嫌詐欺以外，若當時蔡總統領取的是副教授薪資，也涉及詐領、涉及公務人員貪污的罪責。他呼籲蔡總統出面說明，1983年在政治大學的頭銜是副教授或是講師。

根據邱毅等人提供書面資料，教育部日前拿出核發蔡總統政大副教授資格的公文，證明蔡總統通過副教授資格審查的日期是1986年1月15日。另根據總統府提供的蔡總統倫敦政經學院原始博士學位證書影本，核發日期是1984年3月14日。

王炳忠表示，根據國圖相關資料，在1984年完成論文並唯一接受「蔡英文」指導的碩士生有2位，分別是現任東吳大學法律學系專任副教授林桓、現任彰化地方法院法官兼庭長簡燕子。

他說，總統府提供的蔡總統倫敦政經學院博士學位證書資料顯示，學位核發日期是1984年3月。撰寫論文至少需要半年以上的時間，林桓、簡燕子兩人應該至少1983年下半年就開始著手寫論文，呼籲應該出面說清楚當年蔡總統如何指導他們的論文。

除了要求監委調查，邱毅表示，有關涉及詐欺、偽造文書、圖利、貪污等不法行為的狀況，會整理相關資料，向司法機關提起告發。（編輯：蘇龍麒）1081210

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