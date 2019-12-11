賴清德：蔡總統提出讓農漁民能月領退休金

（中央社記者王朝鈺新北市11日電）民進黨副總統參選人賴清德今天輔選立委參選人時表示，總統蔡英文提出要讓農漁民能領退休金，就像軍公教、勞工一樣，退休後能按月領到退休金。

另外，賴清德日前呼籲原本票要投給小黨的鄉親要「大義滅親」，遭時代力量批評傲慢，他對此表示，大家都是台灣民主的政黨，都有權利登記參選，沒有批評或攻擊其他政黨的意思。

賴清德上午陪同民進黨立法委員參選人賴品妤至新北市萬里區昭靈宮參拜，結束後致詞表示，總統蔡英文提出要讓農漁民能領退休金，就像軍公教、勞工一樣，退休後能按月領到退休金，支持蔡總統和賴清德除了可以守護台灣主權外，還有很多政策要來照顧國家的主人。

對於外傳棄保問題，賴清德接受媒體聯訪指出，各政黨本來就應該努力支持推出的參選人，「沒有什麼棄不棄保問題」更何況他是賴品妤競選總部主委，民進黨提名的優秀人才，他本來就要支持。

至於9日在台南呼籲原本票要投給小黨的鄉親要「大義滅親」，遭時代力量批評傲慢。賴清德回應，每個政黨的幹部或參選人一定會用盡力量，呼籲鄉親支持自己政黨或推出的參選人，這本就應該「沒有批評其他政黨的意思」。

記者詢問，是否認為時代力量提「傲慢」太過？賴清德說，「我沒有批評或是攻擊其他小黨的意思」，大家都是台灣民主的政黨，都有權利登記參選，就盡自己的力量爭取民眾的支持。

此外，媒體問到，中國國民黨總統參選人韓國瑜提出民調蓋牌「唯一支持蔡英文」情況下，民調才會拉近，並非真實民調，賴清德則請身旁的賴品妤回應。

賴品妤表示，從滿多民調來看這個喊話沒有什麼用，同選區國民黨立委參選人李永萍拋出「我看不到她的車尾燈」，但「我不知道她是什麼意思」。

賴品妤說，李永萍目前的選舉策略和韓國瑜有點類似，所謂的類似就是喊出民調蓋牌，所有民調都是假民調，試圖混淆讓大家不知道目前真實狀況，這樣喊是沒有用，其次，如果連民調都不敢面對，連民調都不當一回事，以後還會尊重民意嗎？

對此，李永萍表示，她新聞稿一字都沒提「車尾燈」這幾個字，這可能是報社長期聽取基層反映及對參選人印象所下的標題，她尊重媒體專業及新聞自由。

李永萍說，她沒有不尊重民調，但賴品妤提出的民調，沒有民調單位、沒有樣本數且來路不明，這樣的民調她不知如何回應？這9個多月來她勤跑7區各偏鄉，聽取基層心聲的「里程數」是對手的十幾倍以上，這不是隨便在網路上「帶風向」就可取代，這才是最尊重民意的參選人。（編輯：李錫璋）1081211