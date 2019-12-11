大選最終決戰 卓榮泰：堅持正道不容九二共識

（中央社記者葉素萍雲林11日電）民進黨主席卓榮泰今天說，選戰進入30天最終決勝期，在「大戰略、大戰區、聯合作戰」基礎上，要求立委參選人徹底做到團結一致、堅持正道；不容九二共識、階級對立盤據國會聖殿，全力固守優勢選區，搶攻膠著戰區，進行最終決戰。

民進黨行動中常會今天移師雲林舉辦，為立委參選人蘇治芬、劉建國拉抬選情；中常會邀請農委會主委陳吉仲專案報告「穩定農產品產銷與農民收益措施」；會後，卓榮泰、黨秘書長羅文嘉陪同蘇治芬、劉建國車隊掃街。

卓榮泰會後受訪指出，一開始看到花生之亂的假訊息與謠言，認為這是一場危機，不過，經過蘇治芬、劉建國與農委會共同努力，已把危機轉化成契機；選舉最後30天，各種狀況層出不窮，要防止類似假訊息再發生。

雲林縣立委第1選區（海線）由國民黨前雲林縣長張榮味的女兒張嘉郡征戰民進黨蘇治芬，第2選區（山線）由國民黨謝淑亞挑戰民進黨劉建國。

蘇治芬原本選情膠著，近來包括總統蔡英文等黨內要角頻頻輔選，蔡總統更出手相助，總統昨天到雲林縣視察花生收購狀況，當場允諾今天撥第一波花生收購款項，且延長收購時間到12月底。

卓榮泰表示，雲林是農業的首都，絕不容許利用、操作農產品價格，從中牟利。尤其在選舉期間特別嚴重，例如去年的高麗菜及文旦之亂，今年的鳳梨以及最近的花生之亂，都是用假訊息、謠言，恐嚇農民、打擊農業，剝削農民辛苦的收穫。

卓榮泰提到要「固守雲林，拚國會過半；堅守正道，決勝全台灣」。他說，2016年開始，雲林為台灣成功築起一道民主的防線，蘇治芬、劉建國是這條防線的守護者。

卓榮泰也在中常會宣布，進入30天的最終決勝期。在「大戰略、大戰區、聯合作戰」的基礎上，要求全體立委徹底做到：一、正正當當、實實在在全力拚戰，絕無私心、絕不挑起對立不安、絕不走旁門左道，要團結一致、堅持正道，取信於民、取勝於心。二、不容九二共識、階級對立、庸俗輕蔑、虛偽造假盤據國會聖殿，即日起全力固守優勢選區，並在所有膠著戰區全面搶攻，進行最終決戰。

此外，對於國民黨總統參選人韓國瑜說「2020是一場乞丐與王子的戰爭」，民主進步黨發言人戴瑋姍今天說，2020當然不是乞丐與王子的戰爭，而是抗中保台之役，是民主與親中勢力的戰爭。

戴瑋姍透過新聞稿表示，請假中的高雄市長韓國瑜對於民主政治、責任政治的理解與一般人有所出入，有沒有對不起高雄人，高雄人自有評斷，建議韓國瑜可以從民調數字感受高雄人真正的心聲，特別是針對「發大財」、「滿意度最後一名」、「落跑」部分，高雄人點滴在心頭。（編輯：林興盟）1081211