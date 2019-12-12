柯文哲拋基隆併入北市 蔡適應：市民決定

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）前行政院長游錫堃今天凌晨4時許，陪同爭取連任的民主進步黨籍立法委員蔡適應前往基隆崁仔頂漁市掃街拜票，對於台北市長柯文哲拋出基隆市併入台北市構想，兩人一致認為應由市民決定。

掃街隊伍出發前游錫堃並贈送蔡適應一對達摩，游錫堃說，達摩代表必勝，除祝福蔡適應高票當選，成為政壇不倒翁外，也呼籲基隆市民要讓蔡適應和總統蔡英文連任，繼續為台灣服務。

柯文哲昨天晚間在基隆演講表示，基隆若要最大發展就是併入台北市，國土規劃可以發揮最大效果，對此，游錫堃接受媒體聯訪指出，每個人都有自己的意見，基隆的前途應該由基隆市民決定。

蔡適應表示，台北縣升格為新北市時他擔任基隆市議員，當時他認為一旦升格後，整個大台北都會區就會變成2個直轄市和一個省轄市，對國土區域發展會有影響，建請基隆市政府表達反對台北縣升格，但當時的中國國民黨中央和地方對這件事視若無睹，才會造成現在情形。

蔡適應指出，這幾年來基隆從可能被邊緣化到自立自強找出新的道路，加上市長林右昌上任後基隆改變很多，讓許多人對住在基隆感到光榮，至於未來是否合併，還是有新的方式則由市民決定。

蔡適應說，現行的地方制度法還是有很多方面不夠周延，非直轄市的地方政府許多經費、權限都受到一些限制，他認為有必要適度開放。1081212