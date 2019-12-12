侯友宜：迎接挑戰 北北基合併樂觀其成

新北市長侯友宜（前）12日表示，具有國際競爭力的大城市，大部分都是以1000萬人口作為競爭力的基礎，對於「北北基合併」的議題樂觀其成。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市長侯友宜今天表示，具有競爭能力的大城市，多以1000萬人口為基礎，對於「北北基合併」的議題樂觀其成，更重要是團結一起凝聚力量，才能面對全世界國際城市的挑戰。

侯友宜上午主持「高年級設計師」青銀共創餐食設計成果發表記者會後，接受媒體聯訪。記者問他是否贊成北北基合併。

侯友宜表示，具有國際競爭力的大城市，大部分都是以1000萬人口作為競爭力的基礎，北北基屬於共同大生活圈，本來就是要共同合作、共同努力。

侯友宜說，「北北基合併，其實我個人是樂觀其成。」他認為，團結就是力量，不分你我。現在的軌道建設也不只有在北北基，還包括桃園市。

侯友宜說，大生活圈面對全世界國際城市的挑戰，唯有通力合作才能讓北台灣凝聚所有的力量，讓中華民國的力量能再度崛起，團結永遠是向上提升最佳的力量，國家要進步，團結扮演最重要角色。

記者也詢問，柯文哲昨天說侯友宜是西元2024年最強的總統參選人，假想敵侯友宜是競爭對手，對此有何看法。

侯友宜說，與柯文哲是好朋友，柯有自己的想法，但對於柯說的話，或好朋友出的餿主意「嘜相害（不要害我）」，認真努力做好新北市政比較實在，大家好好打拚為新北市、為雙北合作打拚，一起創造更繁榮的大都會。（編輯：方沛清）1081212