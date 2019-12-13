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立院三讀 聚眾為3人以上攜械得加重處罰

最新更新：2019/12/13 12:37

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院會今天三讀修正通過刑法第149條及150條條文，修正原公然聚眾要件，改為「在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，也提高罰金刑，倘若有攜帶兇器等情形，得加重其刑至1/2。

立法院司法及法制委員會11月13日審查行政院、司法院函請審議刑法第149條及150條條文修正草案；為遏止街頭聚眾鬥毆事件發生，兩院版的修法重點包括，將「公然聚眾」的要件改為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，並增訂危險行為態樣的加重處罰等。

原刑法第150條條文規定，公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或300元以下罰金。首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑。

三讀通過條文規定，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑；在上述情形中，若是攜帶兇器或其他危險物品，或因而致生公眾或交通往來的危險，得加重其刑至1/2。

另外，三讀修正通過的刑法第149條條文規定，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散者，在場助勢之人處6月以下有期徒刑、拘役或8萬元以下罰金。首謀者，處3年以下有期徒刑。（編輯：張均懋）1081213

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