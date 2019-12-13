宋楚瑜：若沒親民黨 柯文哲恐無法連任台北市長

親民黨總統候選人宋楚瑜（前左2）13日到基隆碧砂漁港廣場向故總統蔣經國銅像致敬後受訪表示，過去若無親民黨支持，台灣民眾黨主席柯文哲恐無法連任台北市長。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年12月13日

（中央社記者沈如峰基隆13日電）台灣民眾黨主席柯文哲認為，自家不分區立委名單比親民黨強。親民黨總統候選人宋楚瑜今天說，過去若無親民黨支持，柯文哲恐無法連任台北市長，但他不會因此跟柯文哲吵架。

柯文哲昨天聲稱，台灣民眾黨不分區立委名單比親民黨強。宋楚瑜今天前往基隆碧砂漁港廣場，向故總統蔣經國銅像致敬後，接受媒體聯訪時表示，台灣人有情有義，過去若沒有親民黨支持，柯文哲恐怕無法連任台北市長。台灣人要選有情有義、認真做事的人；台灣老百姓真正關心的，是好好去做事的人，不是鬥口水。

宋楚瑜強調，親民黨在上次台北市長選舉時，他也幫柯文哲站過台，不計毀譽幫忙。柯文哲為何老是針對親民黨。他與柯文哲是老朋友，不會跟柯文哲吵架，希望柯文哲一切順利。

針對遠東航空事件，宋楚瑜認為，親民黨未來將提案，由中央與地方合資、地方民眾認股，一起成立飛台灣離島的航空公司，可有效解當前離島交通窘境；航空公司如果獲利，還可將紅利分給離島民眾。他若當選總統，絕對會將這件事貫徹執行。

宋楚瑜也批評，自從蔣經國離世後，台灣的總統顯然都忘記總統應該做什麼事，「人民的小事就是總統的大事」，近年來不論是國民黨的總統、民進黨的總統，都沒有把人民的事當成一回事。

宋楚瑜說，昨天他搭乘遠航飛機從澎湖回台，有關離島民眾的交通問題，「前總統馬英九過去執政8年沒有好好去做，對得起蔣經國嗎」、「現任總統蔡英文也做了快4年，有好好解決離島交通問題嗎，整天只會喊口號」，像這樣不負責任的兩任政府，每天只會喊口號、不做事，「我們不應該讓台灣繼續沉淪下去」。

他表示，藍綠兩個政黨昨天又在為新住民議題鬥口水，馬英九做了8年總統，國民黨副總統候選人張善政也做過行政院長，為什麼那時候任內都不解決。民進黨也一樣，做了3、4年，桃園機場土地徵收、第三條跑道、機場漏水等問題至今都沒有做好。

宋楚瑜感嘆，選民再不覺悟，再選這些沒有用的人，台灣還是這個樣子，也恐怕無法解決問題。（編輯：方沛清）1081213