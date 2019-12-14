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柯文哲稱親民黨不再引領風騷 于美人：原諒他

最新更新：2019/12/14 14:12

（中央社記者游凱翔台北14日電）親民黨不分區立委參選人劉宥彤日前建議配票，卻被台灣民眾黨主席柯文哲否決，批親民黨不再引領風騷。劉宥彤今天表示，尊重柯文哲說法；宋楚瑜陣營發言人于美人則說，會原諒他，不要將他的話太當真。

親民黨總統候選人宋楚瑜競選辦公室發言人于美人，以及親民黨不分區立委參選人劉宥彤、蔡沁瑜，上午先在早餐店開直播與選民互動，再前往臨江市場掃街。

由於劉宥彤日前建議配票，柯文哲卻表示「全投民眾黨就好」，認為親民黨不再引領風騷、民眾黨不分區名單強多了。

于美人對此表示，賣瓜的說瓜甜，交給選民決定，不用打口水戰，「只怕朋友不夠多、沒有把朋友往外推的，要跟所有人做朋友，我們也會原諒他，不要把他的話太當真」；劉宥彤則說，「跟市長比我們是小咖咖，他講什麼我們都要多尊重一點」，目的是希望第三勢力極大化，立院的席次要多才會贏，相信柯文哲會明白。

媒體詢問，柯文哲砲火如此猛烈，是否代表郭柯分裂。蔡沁瑜回應，鴻海創辦人郭台銘、柯文哲今天就在土城合體，而他就是親民黨的盟軍，合必多利；于美人則說，各自登山、各自努力，很多事不用講那麼明白，心有靈犀一點通，一切盡在不言中。（編輯：林興盟）1081214

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