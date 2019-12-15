綠：期待31日反滲透法總預算都能完成

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北13日電）總統蔡英文昨天表示31日反滲透法草案一定會通過，民進黨立法院黨團今天表示，31日是法定集會期間的最後一天，包括反滲透法草案、總預算案等，都期待可以完成。

蔡總統昨天晚間與行政院長蘇貞昌到新北市力挺第8選區（中和）立委參選人江永昌，針對支持者憂心紅色滲透，總統表示，立法院12月31日反滲透法草案一定會通過，國家一定更安全。但台灣民眾黨主席柯文哲今天則是提醒，如果民進黨要強行表決，當年反服貿的故事不要忘記。

對於蔡總統喊出31日反滲透法一定過，民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天下午向中央社記者表示，31日的訊息是黨團告訴蔡總統的，因為依照程序，29日以後就可以處理（逾協商冷凍期）。

李俊俋指出，31日也是法定集會期間的最後一天，當天希望還未審議完成的案子，包括反滲透法草案、109年度總預算等案，黨團都期待可以完成，「民進黨團會做好準備」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則是說，假設要提升國家安全、維護社會的穩定的相關立法，國民黨團全力支持，但是如此重要，關係到國家安全的反滲透法草案，行政院沒有版本，以及民進黨不敢讓草案在委員會充分討論，直接逕付二讀；因此屆時國民黨會有因應作為，讓各界了解立這個法純粹是為了選舉的操作。

至於31日國民黨團會有何動作，曾銘宗僅說，一定會有因應作為，但目前不方便透露。

立法院會11月29日處理民進黨立法院黨團所提的反滲透法草案逕付二讀，藍綠祭出甲級動員令，全案在無人提出異議下順利通過。（編輯：楊凱翔）1081215