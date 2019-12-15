韓國瑜缺席宜蘭競總成立 綠諷落跑藍盼體諒

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）國民黨總統候選人韓國瑜及宜蘭縣立委參選人呂國華競總今天成立，但韓國瑜有其他行程缺席。綠營諷刺可能宜蘭票不多「落跑」，藍營解釋韓國瑜內心重視宜蘭，希望支持者體諒。

韓國瑜及呂國華競選總部下午在宜蘭羅東成立，原本傳出韓國瑜要親自出席，但韓國瑜陣營昨天規劃其他造勢行程，回防高雄輔選黨籍立委參選人。

針對韓國瑜未能出席在宜蘭造勢行程，民進黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀競選總部總幹事江聰淵今天上午接受媒體聯訪表示，韓國瑜不只是「落跑的高雄市長」，連來宜蘭也「落跑」，可能是宜蘭的票不多。

他表示，竟然有人連自己競選總部成立都沒有到。自己從政這麼多年還是第一次看到，見證台灣「政治奇蹟」。

韓國瑜全國競選總部主委朱立倫近來接連走訪藍營縣市，下午並到宜蘭拜訪韓國瑜及呂國華競選總部主委、宜蘭縣長林姿妙。

朱立倫表示，韓國瑜今天安排的行程在高雄，趕來宜蘭確實有困難，所以由自己到宜蘭幫呂國華加油打氣，大家同心協力，相信在最後階段，不管是韓國瑜或是呂國華都很重視宜蘭。

呂國華批評，韓國瑜不像總統蔡英文一樣掌握龐大行政資源，韓國瑜只靠自己，每天行程滿滿，非常辛苦，日後總部會再安排時間請韓國瑜到宜蘭，也希望支持者體諒。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215