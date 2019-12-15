號召女醫師總動員催票 總統：要把力量凝聚

（中央社記者郝雪卿台中15日電）總統蔡英文今天出席全國女醫師後援會催票大集合時說，距離明年大選剩下20幾天，絕對不是垃圾時間，而是總動員時間，要將所有力量凝聚起來，用最大聲量呈現選舉結果。

全國女醫師後援會催票大集合下午在蔡總統台中市競選總部舉行，擔任召集人的民進黨立委林靜儀號召所有女醫師幫忙蔡總統連任，再將國家交給蔡總統治理，蔡總統也在會中替民進黨台中市第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平區）立委參選人翁美春拉票。

蔡總統表示，看到冷靜、優雅、理性的女醫師會站出來說「凍蒜」，代表這個國家已到關鍵時刻，但自己很在意一件事，就是大家選舉時站出來，選完還是要一起治理這個國家，千萬不要走開。

蔡總統認為，距離投票剩下20幾天，絕對不是垃圾時間，而是要把所有力量凝聚起來，讓這個力量用最大聲量呈現在明年1月11日選舉結果，因為這個聲量大小，決定台灣人有多少決心，全世界的人都在看，台灣人這次選舉究竟做什麼選擇。

總統呼籲，選票是民主社會最重要的武器，每4年的選舉都是表達人民決心時刻，每個人用投票表達對國家未來的看法及期待，所以全世界都會看投票結果，「保護國家從什麼時候開始，從你把那張票投下去那時候開始。」

蔡總統也提到，未來4年很重要的事情，就是社會安全網再強化，希望社會安全網可以做得更好，讓住在台灣的人有安全及幸福的環境。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215