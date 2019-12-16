政黨票說法惹議 藍委要陳宗彥下台

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北16日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，內政部政務次長陳宗彥竟公開說票投小黨是浪費，已違反公務人員行政中立法相關規定，要求下台負責。民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，政務官助選是天經地義的事，只要不是利用公務時間、公務資源就好。

媒體報導，陳宗彥日前出席活動、在上台講解時表示，政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」；萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。

對於言論引發爭議，陳宗彥昨天透過臉書表示，作為政務官，公務時間必須恪守行政中立規範，他選在週六非公務時間出席輔選活動，但對政黨票的說法不慎，導致外界觀感不佳，他澄清並道歉。

雖然陳宗彥已對外解釋澄清，但國民黨立法院黨團今天上午仍召開記者會，曾銘宗說，陳宗彥作為選罷法主管機關，竟然發表這樣的言論，已經違反公務人員行政中立法的相關規定；以陳宗彥這樣的做法，高度懷疑內政部如何會同中央選舉委員會，辦一場公開、公正的選舉，正式要求陳宗彥下台負責，因為陳宗彥已對公務人員的行政中立，做出最壞的示範。

與會的國民黨立委賴士葆表示，陳宗彥在公開場合說要大家不要投小黨，要票投民進黨，這不只違反公務人員行政中立法，也違反公職人員選舉罷免法第104條，意圖使人不當選，意圖使小黨不當選，所以陳宗彥應該要下台。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋則說，政務官助選是天經地義的事，只要不是利用公務時間、公務資源就好；當天的活動是「小英新住民姐妹會模擬投票」，本來就是造勢場合，陳宗彥又不是利用內政部次長的名義在內政部辦的活動中講這樣的話，在造勢場合鼓吹民眾投給自己的政黨，很正常。（編輯：蘇志宗）1081216